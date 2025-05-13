‘Aile Saadeti’ Sete Çıktı!

Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak’a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir’e ait olan Aile Saadeti dizisinin hazırlıkları tamamlandı. atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizi sete çıktı.



Birbirini tanımayan üç akraba ailenin aynı evde yaşamaya başlamasıyla ortaya çıkan hikayede izleyiciler hem bol kahkahalı anlar yaşayacak hem de sıcak bir aile öyküsünün dönüşümüne şahit olacak.



Başrollerini Burak Dakak ve Buse Meral’in paylaştığı dizinin kadrosunda; Vildan Atasever, Hakan Yılmaz, Fatih Al, Hakan Karsak, Esra Kızıldoğan, Sibel Aytan, Kürşat Demir, Ahmet Mark Somers, Volkan Uygun, Zerrin Sümer ve Suat Sungur gibi güçlü isimler yer alıyor.

Aile Saadeti yakında atv’de izleyici ile buluşacak.