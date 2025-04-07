Aile krizi büyüyor! Özcan Deniz: “Bayramda annemi aramadım”

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı gerginlikler nedeniyle zor günler geçiriyor. Ağabeyi Ercan Deniz ile aralarındaki dava süreci ve iddialar sonrası sessizliğini bozan sanatçı, “Yoruldum, konuşulacak bir tarafı yok” diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Her şey yargıda, konuşmanın anlamı yok”

Geçtiğimiz günlerde eşi Samar Dadgar ile İstanbul’daki bir AVM'de görüntülenen Özcan Deniz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağabeyinin “vergi kaçırıyor” ve “para aklıyor” iddialarına yönelik konuşmak istemeyen Deniz, şunları söyledi:

“O konuya artık girmiyorum. Yoruldum. Konuşulacak bir tarafı yok. Tamamen her şey yargıda, konuşmanın bir anlamı yok.”

“Tabii ki herkesi etkiledi”

Yaşanan olayların ailesini etkileyip etkilemediği sorulduğunda ise, ünlü şarkıcı ve oyuncu duygusal bir yanıt verdi:

“Etkilemez olur mu? Tabii ki herkesi etkiledi ama yapacak bir şey yok.”

“Bayramda annemi aramadım”

Annesi Kadriye Deniz ile de uzun süredir görüşmeyen Özcan Deniz’e, bayramda annesini arayıp aramadığı da soruldu. Ünlü isim bu soruya “Yok, aramadım. Teşekkür ediyorum” şeklinde yanıt verdi.

Ağabeyiyle mahkemelik olan sanatçı, daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ağabeyini yasaklı madde kullanımı ve aileyi dağıtmakla suçlamıştı.