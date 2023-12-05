"Aile" dizisinin yeni terapisti bakın kim oldu?

Show TV'de yayınlanan "Aile" dizisi, Ay Yapım imzası taşıyor ve seyirciyi salı akşamları ekran başına çekiyor. Hikayesi, Soykan ailesi ve ailenin gelini Devin'in yaşadığı çarpıcı olayları izleyiciyle buluşturan dizi, senaryosu Hakan Bonomo tarafından kaleme alınıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Aslan ile Serenay Sarıkaya'nın Devin olarak yer aldığı dizide, çiftin yeni terapi sahneleriyle dikkat çekecek. Bu terapi seanslarını Zeynep Kızıltan canlandırıyor.





Zeynep Kızıltan, 23. bölümden itibaren final yapacak olan 30. bölüme kadar diziye katılıyor. Kızıltan'ın canlandırdığı karakter Neslihan, Devin ve Aslan'ın yanı sıra ailenin diğer üyeleriyle de terapi seansları gerçekleştirecek. Zeynep Kızıltan, daha önce Exxen platformunda yayınlanan "Sizi Dinliyorum" adlı dizide terapi gören bir karakteri canlandırmıştı. "Aile" dizisinde ise seyirci karşısına terapist olarak geçecek.