Aile dizisinin sezon finali yemeğine Nejat İşler çelenk gönderdi!

Son dönemin popüler dizilerinden Aile, sezon finaliyle izleyicilerine heyecan dolu bir bölüm sunarken, dizinin oyuncuları arasında da dikkat çeken bir olay yaşandı. Başrollerini Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nur Sürer, Canan Ergüder, Levent Ülgen, Ushan Çakır ve Emel Göksu gibi başarılı isimlerin paylaştığı dizi, 13. bölümüyle sezon finali yaparak izleyicilerine veda etti. Sezon finali yemeğinde bir araya gelen oyuncular, birlikte son bölümü izleme fırsatı buldular.

Ancak dikkatleri çeken nokta, dizide "Cihan Soykan" karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nejat İşler'in sezon finali yemeğine katılmamasıydı. İşler'in canlandırdığı Cihan, sezon finalinde Devin tarafından vurulmuştu. Oyuncu, bu etkileyici final sahnesinin ardından mekana "Cehennemden sevgiler. Cihan Soykan" yazılı bir çelenk gönderdi.

Dizinin senaristi Hakan Bonomo, Nejat İşler'in gönderdiği çelengi Instagram hesabından paylaşarak olayın detaylarını takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve hayranlar arasında merak konusu haline geldi.