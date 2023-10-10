Aile dizisinin Leyla'sı Canan Ergüder'den heyecanlandıran açıklama

Show TV'de bu akşam 15. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak olan "Aile" dizisi, izleyicilerin büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. "Aile" dizisinin bu akşamki bölümüne dair Canan Ergüder'den heyecanlı açıklamalar geldi. Leyla karakterinin hikayesinde yeni bir sayfa açılıyor.

Leyla'nın Yeni Hikayesi

Dizide Leyla karakterini canlandıran Canan Ergüder, bu akşam yayınlanacak bölüm hakkında bazı ipuçları paylaştı. "Bu akşam Leyla'nın hikayesinde yeni bir sayfa açılıyor" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ile Göz Dolduran Kadro

Ay Yapım tarafından hazırlanan ve başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı dizi, kalabalık ve yetenekli oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine topluyor. Özellikle Canan Ergüder'in canlandırdığı Leyla karakterinin bu sezon hikayesinin daha derinlemesine işleniyor olması merakla bekleniyor.

Canan Ergüder'den Leyla Yorumu

Leyla'nın hayatında yeni bir döneme adım atacağıyla ilgili Canan Ergüder şunları söyledi: “Bilirsiniz çok paylaşım yapmayan biriyim. Ama bugün sizinle bir şey paylaşma ihtiyacı duydum. Bu akşamki bölüm Leyla için önemli bir dönüm noktası. Bence çok ilginç ve sürükleyici. Sizlerin tepkileri merak konusu benim için.”