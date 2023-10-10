Aile dizisinin Devin'ı Serenay Sarıkaya kimdir, aslen nereli?

Serenay Sarıkaya, Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan "Aile" dizisinde Devin karakteri ile izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Psikolojik danışman olarak karşımıza çıkan Devin, Aslan’a olan duygularıyla bir dönüm noktasına giriyor.

Serenay Sarıkaya'nın Başarılı Kariyeri

Ankara doğumlu olan Serenay Sarıkaya, genç yaşlarda oyunculuk kariyerine adım atmış ve Şaşkın filmi ile kariyerine ilk adımını atmıştır. Ancak asıl çıkışını Sinan Çetin'in yönetmenliğini yaptığı "Peri Masalı" ve "Limon Ağacı" dizileri ile yapmıştır. Miss Turkey yarışmasında ikinci olarak dikkatleri üzerine çeken Sarıkaya, ardından "Lale Devri" ve "Medcezir" gibi dizi projeleriyle popülerliğini pekiştirmiştir. Hem seslendirme sanatçılığı hem de sinema projeleri ile kariyerini sürdüren Sarıkaya, birçok ödülün sahibi olmuştur.

Serenay Sarıkaya'nın Özel Hayatından Kesitler

1992 doğumlu olan Serenay Sarıkaya, Ankara'da dünyaya gelmiştir. Genç yaşta ailesiyle Antalya'ya taşınan Sarıkaya, anne ve babasının boşanmasının ardından annesi ile İstanbul'a yerleşmiştir. Çocukluk döneminde birçok sporla ilgilenen Sarıkaya, voleyboldan basketbola, tenisten latin danslarına kadar birçok alanda yeteneklerini sergilemiştir. Özellikle 15 yaşında katıldığı Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'nda aldığı ödülle oyunculuk kariyerinin temellerini atmıştır.