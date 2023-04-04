'Aile dizisindeki öpüşme kriz çıkardı' iddiasına yanıt geldi!

Yayınlandığı ilk günden beri gündemde olan Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın öpüşmesi sosyal medyayı sallamıştı. İddiaya göre; Başak Dizer, Serenay Sarıkaya ile başrol paylaşan eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a o sahne için rest çekti. Kıvanç Tatlıtuğ bu iddialara bakın ne yanıt verdi?





Kıvanç Tatlıtuğ’un rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile olan öpüşme sahnelerinin evde krize neden olduğu ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ’un “Bir daha olursa boşanırım” dediği iddia edilmişti. 2.Sayfa’ya açıklama yapan Kıvanç Tatlıtuğ, “Evde de, sette de keyifler çok yerinde. Her projede tekrarlanan bu uydurma haberini kaale bile almıyoruz” dedi.