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Aile dizisindeki 'Gelin Maaşı' sosyal medyada gündem oldu!

Aile dizisinde Soykan ailesinin “Gelin Maaşı” olarak Devin’in (Serenay Sarıkaya) banka hesabına yatırdığı tutar sosyal medyada gündem oldu: 189.900.00 TL.

Aile dizisindeki 'Gelin Maaşı' sosyal medyada gündem oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-04-2023 12:09

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer'in paylaştığı Aile dizisi her bölümüyle konuşulmaya devam ediyor. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde ise Devin'e yatırılan gelin maaşı gündem oldu.

Nur Sürer'in hayat verdiği Hülya karakteri gelini Devin'e 189 bin TL maaş yatırdı. Hülya açıklama kısmına ise "Gelin maaşı" yazdı. Dizideki sahne kısa sürede sosyal medyanın diline düştü. Hesaplarından sahneyi paylaşan erkek izleyiciler "Damat maaşı yok mu?" derken kadın seyirciler de "Benim maaşım henüz yatmadı, kiminle görüşebilirim" diyerek paylaşımlar yaptı.

 

 

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