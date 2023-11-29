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Aile dizisindeki çift terapisi sahnesi kırdı geçirdi!

Sosyal medyada büyük ilgi gören Aile dizisinin son bölümünde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı çift terapisi sahnesi, izleyenleri etkiledi. Devin ve Aslan karakterlerinin bu sahnesi, sosyal medyada geniş bir kitle tarafından konuşuldu. Detaylar için...

Aile dizisindeki çift terapisi sahnesi kırdı geçirdi!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 29-11-2023 17:18

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Aile dizisinin son bölümünde, çift terapisi sahnesi izleyenleri etkisi altına aldı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Her geçen bölümle finaline yaklaşan Aile dizisi, sosyal medyada sürekli gündemde kalmaya devam ediyor.

Dizinin önceki akşam yayınlanan bölümünde, ilişkilerini düzeltmeye çalışan Aslan ve Devin karakterleri, çift terapisi macerasına giriştiler. Devin, Aslan'a sürpriz yaparak çift terapisine götürdü.

Bu sahne, sosyal medyada izleyenleri güldüren bir edit ile öne çıktı. Aile dizisi, finaline yaklaşırken izleyicileri eğlenceli ve duygusal anlarla buluşturmaya devam ediyor.

Haberin Videosu : Aile dizisindeki çift terapisi sahnesi kırdı geçirdi!
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