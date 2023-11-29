Aile dizisindeki çift terapisi sahnesi kırdı geçirdi!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Aile dizisinin son bölümünde, çift terapisi sahnesi izleyenleri etkisi altına aldı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Her geçen bölümle finaline yaklaşan Aile dizisi, sosyal medyada sürekli gündemde kalmaya devam ediyor.

Dizinin önceki akşam yayınlanan bölümünde, ilişkilerini düzeltmeye çalışan Aslan ve Devin karakterleri, çift terapisi macerasına giriştiler. Devin, Aslan'a sürpriz yaparak çift terapisine götürdü.

Bu sahne, sosyal medyada izleyenleri güldüren bir edit ile öne çıktı. Aile dizisi, finaline yaklaşırken izleyicileri eğlenceli ve duygusal anlarla buluşturmaya devam ediyor.