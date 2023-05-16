Aile dizisinde olay sahne!

‘Aile’nin yeni bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesinde; ilk defa birinin ölüm anına tanıklık eden Devin gördüklerine dayanamayıp fenalaşırken Hülya’nın “İlk defa bir cinayet gördüğümde ben de senin gibi böyle olmuştum…” sözleri gerilimi artırıyor. Bu akşam bölümde yaşanacaklar şimdiden büyük heyecanla bekleniyor.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Aile’nin 11. Bölüm Ön İzleme Sahnesi