Aile Dizisi'nde Eltiler Savaşı! Serenay'a Taş Gibi Rakip Geliyor

Aile dizisi yeni sezon ne zaman başalyacak sorunun yanıtı merakla araştırılıyor. Serenay Sarıkaya'nın Netflix filmi için Aile dizisi çekimlerinin ertelendiği açıklanmıştı. Film çekimleri biten Serenay Sarıkaya'dan güzel haber geçtiğimiz gün geldi. Başındaki peruğu çıkartan Serenay Sarıkaya, Aile dizisi setinde görüntülendi.

Aile dizisi yeni sezon çekimlerinin 19 Eylül'de başlaması planlanırken, yeni sezonun ise Ekim ayının başında ekranlarda olacağı ön görülüyor. Geçtiğimiz sezon en heyecanlı yerinde sezon finali yapan ve ne zaman başalyacağı merak edilen Aile dizisi ile alakalı gelişmeler de dizinin final yapacağı hatta Serenay Sarıkaya'nın diziden ayrılacağı iddia edilmekteydi. Ancak Serenay Sarıkaya'nın ayrılacağı iddiaları geçtiğimiz gün yalanlandı. Setlerde en baş sırada yer olacak olan Serenay Sarıkaya'nın başarı ile oynadığı karakter Devin'e Aile dizisi yeni sezonda rakip gelecek.

Aile dizisinde Nejat İşler'in yeni sezonda yeni partneri olacağı ve aileye gümbür gümbür giriş yapacağı geçtiğimiz gün açıklandı. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Levent Ülgen, Canan Ergüder ve Nejat İşler gibi ünlü isimleri buluşturan “Aile” dizisi ile alakalı yeni sezon çalışmaları tam sürat devam ediyor. Hakan Bonomo'nun başarılı kaleminden çıkan Ali Kobanbay’ Bengi Özsöğüt ve Adil Güreşçi'nin de desteğini verdiği Aile dizisi 2. sezonu kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. Ay Yapım imzalı dizi 2 aylık zaman atlamasıyla Soykan’ların marina açılışıyla başlayacak.

Aile dizisi Avukat Serap Vural Kimdir?

Aslan ile Cihan'ın büyük savaşı ile başlayacak olan diziye Avukat Serap Vural dahil olacak. Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Devin'in avukatı olarak diziye dahil olan avukat Serap Vural karakteri, Nejat İşler'in canlandırdığı Cihan ile yakından bağ kurup sevgili olacak. Aile dizisinde Avukat Serap karakteri ile karşımkıza çıkacak olan oyuncunun Selin Şekerci olacağı da konuşuluyor.