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Aile dizisi ne zaman final yapacak?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı buluşturan Aile dizisi ne zaman final yapacak? İşte detaylar...

Aile dizisi ne zaman final yapacak?
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 27-11-2023 11:32

Geçen sezon planlanan 30 bölüm süresiyle dikkat çeken "Aile" dizisinin kadrosu, adeta bir şampiyonlar ligi gibi zengin isimleri bir araya getiriyor.

“Aile” dizisi son yılların en iyi projelerinin başında geliyor. Ülkemizin en iyi senaristlerinden Hakan Bonomo ile Nejat İşler, Nur Sürer, Canan Ergüder, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya gibi en başarılı oyuncularını buluşturan dizi ekran yolculuğuna 7 Mart Salı günü Show TV’de 30 bölüm niyetiyle başlamıştı. Ay Yapım imzalı dizi 30. Bölüme doğru yaklaştıkça alınan kararın değişip değişmeyeceği merak konusu oldu.

Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin planlandığı gibi şimdilik 30. bölümde biteceği yönünde… Reytinglerde büyük bir artış olursa ise birkaç hafta daha uzama ihtimalinin de gündemini koruduğu diziyi son bölüme kadar Hakan Bonomo yazacak.

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