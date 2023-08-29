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Aile dizisi fişi çekildi! Başlamadan finali belli oldu

Geçtiğimiz sezon çok büyük vaatlerle başlayan ve haftalık izlenme rekorlarının sahibi Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde oynadığı Aile dizisinin fişi çekildi

Aile dizisi fişi çekildi! Başlamadan finali belli oldu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 29-08-2023 17:09

Bİr mafya hikayesi olarak başlayan ve psikolog Devin ile Aslan Soykan'ın aşkı ile birlikte hayat mücadelesinin konu edindiği Aie dizisi Mayıs ayında final yapıştı. Sezon finali sonrasında yeni sezonu ne zaman başlayacağı hakkında araştırmalar da Ağustos ayının bitmesine hazırlandığımız şu günlerde merakla araştırılıyor. Ancak Aile dizisinin başlamasından çok final tarihi gündeme çıkmış bulunuyor. 

Televizyon dizilere başladığı zamandan itibaren reytingleri tutarsa 4 5 sezon devam etmekte iken Aile dizisi henüz başlamadan önce 31 bölümde sonlandırılacağı açıklanmıştı. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Nejat İşler gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Aile dizisi hakkında ortaya atılan iddialarda bitmesi için sayısı günler kaldığı konuşuluyor. Peki Aile dizisi ne zaman başlayacak? Aile dizisi final yapacak mı?

Aile Dizisi ne zaman başlayacak?

Aile dizisi çekimleri startını vermiş ancak henüz net bir gelişme yaşanmamaktadır. Bu sebeple ne zaman başlayacağı bilinmemektedir. Aile dizisi başlama tarihinin Eylül ayı ortaları olduğu tahmin edilmektedir. 

Aile dizisi final mi yapacak

Mayıs ayında sezon finali yapan Aile dizisi ile alakalı yapımcılar dizi başlamadan yaptığı açıklama da kısa soluklu ve hafızalara kazınan bir dizi olacağını açıklamış bulunmaktaydı. Aile dizisinin 31. bölümü ile final yapacağı söyleniyor. Sizi yapımcılarından konu ile alakalı net bir açıklama geldiği anda haberiniz güncellenecektir. 

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