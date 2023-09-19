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Aile Dizisi Bu Akşam Var mı? 19 Eylül 2023 Show TV Yayın Akışı Aile 2. Sezon Tarihi Sızdı

Geçtiğimiz sezon izlenmek rekorları kıran Aile dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Aile dizisi bu akşam var mı?

Aile Dizisi Bu Akşam Var mı? 19 Eylül 2023 Show TV Yayın Akışı Aile 2. Sezon Tarihi Sızdı
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Yayın Tarihi : 19-09-2023 16:36

Geçtiğimiz sezon izlenmek rekorları kıran Aile dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Aile dizisi bu akşam var mı?  Geçtiğimiz sezon ilginç konusu ve ülkenin en çok aranan oyuncuları ile tüm dikkatleri üzerine çeken,Ben Bu Cİhana Sığmazam dizisini bile gölgede bırakan Aile dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı merakla aratırılımaya başlandı. Sezon dizileri geçtiğimiz hafta itibari ile sezon finali yaptıkları yerden devam kararı aldı. Başlayan dizilerin aksine Aile dizisinin yayın akışıonda yer almaması dizi ne zaman başlayacak sorusunu akıllara getirdi. 

30 Mayıs'ta 13. bölümüyle sezon finali yapan başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile dizisi 2. sezon için geri sayım başladı. Peki Aile dizisi 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu? aile dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?

Aile dizisi 14. bölümü ne zaman başlayacağı merakla araştırılıyor. Dizinin sıkı takipçileri Aile 2. sezona gözlerini çevirmiş iken 19 Eylül 2023 Show TV yayın akışı ile birlikte merakla beklenen sorunun yanıtı da ortaya çıkıyor. Bütün dizilerin başlaması sonrasında gözler salı akşamları Show TV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Aile dizisine çevrilmişken bu akşam Aile dizisi yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak.

Show TV'de 19 Eylül 2023 yayın akışında Kızılcık Şerbeti dizisi tekrar bölümü yayınlanacak. Ailesi ikinci sezon yayın tarihi de henüz açıklanmadı. Aile dizisi 14. bölümü ne zaman ekranlarda yayınlanacağını da Dolayısıyla bilinmiyor ancak Eylül ayında başlayan çekimler sonrasında dizinin 2 .sezon ilk bölümünü Ekim ayında yayınlanması planlanıyor

Aile Dizisi Oyuncu Kadrosu

  • Kıvanç Tatlıtuğ - Aslan Soykan, 
  • Serenay Sarıkaya - Devin Akın
  • Nejat İşler - Cihan Soykan,
  • Canan Ergüder - Leyla Soykan Sayıcı, 
  • Nur Sürer - Hülya Soykan, 
  • Levent Ülgen - İbrahim Soykan, 
  • İpek Tenolcay - Neşe Akın, 
  • Emel Göksu - Seher Soykan, 
  • Yüsra Geyik - Yağmur Akın, 
  • Mert Denizmen - 
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