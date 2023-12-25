Aile Bakanlığı devreye girdi, Kızıl Goncalar dizisinin seti durdu!

Kızıl Goncalar dizisinde Doktor Levent'i canlandıran Özcan Deniz'in hastane çekimleri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olan Okmeydanı Darülaceze'de gerçekleştiriliyordu. İddiaya göre mekandaki çekim izinleri gelen talimatla iptal edildi.

Aile Bakanlığı devreye girdi, Kızıl Goncalar dizisinin seti durdu!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 25-12-2023 14:15

Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Mert Turak, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Selen Öztürk gibi isimleri kadrosunda barındıran Kızıl Goncalar dizisi yayınlanan ilk bölümünün ardından büyük ses getirdi. Diziyi beğenenler kadar eleştirenler de oldu.

Tepkiler birden çığ gibi büyüdü. Kızıl Goıncalar'ın sokaklara asılan reklam afişlerinin üzerleri boyalar ile kapatılmaya çalışıldı. Yapım şirketi bir açıklama yaparak dizide yer alan her şeyin bir kurgudan ibaret olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Tüm yaşananlardan sonra sosyal medyada dizinin yayından kaldırılacağına dair haberler de dolaşmaya başladı.

FOX'un Gold Film imzalı dizisi Kızıl Goncalar'ın, yaşadığı engellemelere bir yenisini daha eklendi. Geçen hafta ilk bölümü ekrana gelen dizinin çekim izinleri, Aile Bakanlığı'na bağlı olan mekanlardan biri olan Okmeydanı Darülaceze tarafından iptal edildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin başrol oyuncuları Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın hastane sahnelerinin çekildiği mekandaki çekim izinleri, bakanlık tarafından gelen talimatla iptal edilmiş durumda. Sette çekimlerin devam etmesi için yeni bir mekan arayışına başlandı. Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı dizi, bu akşam saat 20.00'de FOX'ta yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Benzer Haberler
Üç Kız Kardeş'in kadrosuna sürpriz bir oyuncu daha katılıyor! Üç Kız Kardeş'in kadrosuna sürpriz bir oyuncu daha katılıyor!
"Kardeşlerim"de Asiye'nin isyanı izleyenleri duygulandırdı
Yargı, Pençe-Kilit Harekatı şehitlerini unutmadı! Yargı, Pençe-Kilit Harekatı şehitlerini unutmadı!
"Böyle uyumak istemiyorum" deyince sosyal medya alev aldı! Yargı ateşli sahneleriyle gündem oldu!
Selahaddin Eyyubi Dizisine Yeni Transfer! Yeni Bölümde Diziye Katılıyor... Selahaddin Eyyubi Dizisine Yeni Transfer! Yeni Bölümde Diziye Katılıyor...
TRT 1 Dizisinin Sonu Geldi! Reytingler Kurtarmayınca Çözüm Finalde Bulundu! TRT 1 Dizisinin Sonu Geldi! Reytingler Kurtarmayınca Çözüm Finalde Bulundu!
ÇOK OKUNANLAR
Özgü Namal'ın bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!
  • 19-12-2023 18:31

Özgü Namal'ın bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!

Hande Erçel'in Noel pozları tepki çekti
  • 25-12-2023 10:45

Hande Erçel'in Noel pozları tepki çekti

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu fırtınası! Sosyal medya onu konuştu!
  • 20-12-2023 12:01

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu fırtınası! Sosyal medya onu konuştu!

Afra Saraçoğlu'nun dekolteli pozları yaktı, geçti!
  • 19-12-2023 10:03

Afra Saraçoğlu'nun dekolteli pozları yaktı, geçti!

Fahriye Evcen kameraların önünde aşka geldi: 'Burak'ı her haliyle seviyorum'
  • 20-12-2023 09:04

Fahriye Evcen kameraların önünde aşka geldi: 'Burak'ı her haliyle seviyorum'