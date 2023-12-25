Aile Bakanlığı devreye girdi, Kızıl Goncalar dizisinin seti durdu!

Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Mert Turak, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Selen Öztürk gibi isimleri kadrosunda barındıran Kızıl Goncalar dizisi yayınlanan ilk bölümünün ardından büyük ses getirdi. Diziyi beğenenler kadar eleştirenler de oldu.



Tepkiler birden çığ gibi büyüdü. Kızıl Goıncalar'ın sokaklara asılan reklam afişlerinin üzerleri boyalar ile kapatılmaya çalışıldı. Yapım şirketi bir açıklama yaparak dizide yer alan her şeyin bir kurgudan ibaret olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirtti.



Tüm yaşananlardan sonra sosyal medyada dizinin yayından kaldırılacağına dair haberler de dolaşmaya başladı.



FOX'un Gold Film imzalı dizisi Kızıl Goncalar'ın, yaşadığı engellemelere bir yenisini daha eklendi. Geçen hafta ilk bölümü ekrana gelen dizinin çekim izinleri, Aile Bakanlığı'na bağlı olan mekanlardan biri olan Okmeydanı Darülaceze tarafından iptal edildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin başrol oyuncuları Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın hastane sahnelerinin çekildiği mekandaki çekim izinleri, bakanlık tarafından gelen talimatla iptal edilmiş durumda. Sette çekimlerin devam etmesi için yeni bir mekan arayışına başlandı. Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı dizi, bu akşam saat 20.00'de FOX'ta yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak.