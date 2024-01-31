“Aile Albümü” dizisine flaş isim

Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora 'nın birlikte kamera karşısına geçtiği “Aile Albümü”ne sürpriz bir isim daha katıldı. İşte detaylar...

“Aile Albümü” dizisine flaş isim
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-01-2024 10:46

O3 Medya, atv için üreteceği "Aile Albümü" dizisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Dizide başrolleri paylaşacak olan Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora ile birlikte, Zeynep Günay'ın kurucu yönetmenliğini üstlendiği yapımın çekimleri, şubat ayının ilk haftasında başlayacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Halil Babür, "Son Yaz" ve "Kulüp" dizilerindeki etkileyici performansıyla tanınan bir oyuncu olarak "Aile Albümü" kadrosuna katıldı.

Dizinin çekimleri İstanbul'da başlayacak ve Cunda ile Ayvalık çevresinde devam edecek. Halil Babür, "Kenan" karakterine hayat vererek, Aslıhan Malbora'nın canlandırdığı Deniz'in abisi olarak ekrana gelecek. Başarılı bir aşk hikâyesini konu edinen dizinin kadrosunda ayrıca, Tilbe Saran, Feri Baycu ve Serhat Teoman gibi ünlü isimler yer alıyor.

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