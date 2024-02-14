Aile Albümü dizisinde görev değişikliği

Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'yı bir araya getiren 'Aile Albümü' dizisinde değişiklik. İşte detaylar...

Aile Albümü dizisinde görev değişikliği
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-02-2024 14:12

atv ekranlarında yakında seyirciyle buluşacak olan "Aile Albümü" dizisi, başrollerini Akın Akınözü, Aslıhan Malbora ve Bige Önal'ın paylaştığı heyecanla beklenen bir yapım olarak dikkat çekiyor. Ancak, merakla beklenen dizide önemli bir değişiklik yaşandı.

İlk bölümlerini Zeynep Günay'ın yöneteceği dizinin senaryo kısmında da değişiklikler yapıldı. "Aile Albümü" dizisinin senarist koltuğu Zeynep Günay'dan alınıp, görev Zülküf Yücel'e devredildi.

Kadrosunda Halil Babür, Tilbe Saran, Büşra Pekin, Feri Güler, Sena Arat, Emirhan Dönmez, Serhat Teoman, Arif Pişkin, Öykü Su Okur gibi isimlerin yer aldığı "Aile Albümü" dizisi, Zeynep Günay'ın ardından Zülküf Yücel'in kaleminden seyirciyle buluşacak.

Merakla beklenen "Aile Albümü" dizisi, senaryo değişikliğiyle birlikte daha da büyük bir heyecanla ve yeni bir solukla ekranlarda yerini alacak.

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