Ahu Yağtu Podyumda Göz Kamaştırdı, Oğlundan Duygusal Destek Geldi

Ahu Yağtu, modacı Hakaan Yıldırım’ın düzenlediği özel defilede baş manken olarak podyuma çıktı. Ünlü ismi podyumda yalnız bırakmayan kişi ise eski eşi Cem Yılmaz’dan olan oğlu Kemal Yılmaz oldu.

32. Yılında Sahne Işıklarını Yine Kendisine Çevirdi

Four Seasons Otel’de gerçekleşen gecede modellik kariyerinin 32. yılını kutlayan Ahu Yağtu, defilenin tek ünlü ismi olarak baş mankenlik yaptı. Hakaan Yıldırım’ın imza tasarımını, Sezen Aksu’nun “Dansöz Dünya” şarkısı eşliğinde büyük bir özgüvenle taşıyan Yağtu, duruşu ve enerjisiyle davetlilerden tam not aldı.





Kemal’in Gurur Dolu Bakışları Herkesi Duygulandırdı

Yaklaşık 7 saat süren prova ve hazırlık süreci sonrası podyuma çıkan Yağtu’ya, oğlu Kemal Yılmaz ön sıralardan destek verdi. Annesini gururla izleyen Kemal’in bakışları, gecenin en duygusal anlarından biri oldu.

Ünlüler Yağtu’yu Ayakta Alkışladı

Defileyi izleyen isimler arasında Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, Serenay Sarıkaya, Nebahat Çehre, Dilan Çiçek Deniz ve Ece Sükan gibi birçok ünlü yer aldı. Podyumdaki duruşu ve zarafetiyle öne çıkan Ahu Yağtu, gecenin yıldızı oldu.