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Ahmet Yiğit Başoğlu kimdir? Kaç yaşında?

Ahmet Yiğit Başoğlu, tüm Türkiye'nin tanıdığı ve "küçük dahi" olarak nitelendirdiği genç bir dehadır. Farklı projeleri ve zekasıyla dikkatleri üzerine çeken Ahmet Yiğit Başoğlu Kimdir?

Ahmet Yiğit Başoğlu kimdir? Kaç yaşında?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-10-2023 22:59

2010 yılında doğan Ahmet Yiğit Başoğlu, şu an 13 yaşındadır. Henüz 6 aylıkken duyduğu kelimeleri tekrar edebiliyor, 9 aylıkken cümle kurabiliyor ve 1,5 yaşındayken kompleks kelimeleri ve cümleleri kullanabiliyordu. Bu özellikleri, onun üstün zekalı olduğunu ailesine gösterdi.

Ahmet Yiğit Başoğlu kimdir?

13 yaşındaki Başoğlu, zekasını geliştirmek için kitap okumayı ve puzzle yapmayı tercih ediyor. Ancak sadece kitaplar ve puzzlelarla kalmıyor; sosyal sorumluluk projeleri, yeni icatlar ve çeşitli spor dallarıyla da ilgileniyor. Hatta okçulukta Türkiye şampiyonu oldu.

Yiğit, 4.5 yaşında Soma Faciası sonrası madenciler için yanmayan ve oksijen üreten bir madenci kıyafeti tasarlamıştır. Bu tasarımıyla KOSGEB’in girişimci ödülüne layık görülmüş ve “Türkiye’nin En Genç Girişimcisi” unvanını kazanmıştır. Bununla yetinmeyen genç dahi, köpek balıklarına karşı uyarı sistemi, darbeyi emen silikon teknolojisi, sulama teknolojileri, akıllı masa ve engellilere yönelik özel gözlük gibi birçok projeyi hayata geçirme amacındadır.

Baba Sinan Başoğlu, Ahmet Yiğit'in üstün zekasının farkına vararak, onun bu potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmesi için tüm imkanları seferber etmiştir. Ahmet Yiğit'in gece yarısı dahi yeni bir fikirle gelmesi, babasını hem şaşırtıyor hem de gururlandırıyor. Baba Başoğlu, üstün zekalı çocukların eğitiminin önemine de vurgu yapıyor.

Kısacası, Ahmet Yiğit Başoğlu, genç yaşına rağmen Türkiye'nin geleceğine yön verecek yetenekli bireylerden biri olarak öne çıkıyor. Onun bu başarılı yolculuğunda ailesinin desteği ise büyük bir rol oynamaktadır.

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