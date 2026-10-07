Ahmet Uğurlu'nun Kardeşi Mustafa Uğurlu Yıllar Sonra Görüntülendi: Yeni Hayatı Merak Uyandırdı

Türk sinemasının ve tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Tabutta Rövaşata filminin efsanevi Mahsun'u Ahmet Uğurlu'nun kardeşi olan usta oyuncu Mustafa Uğurlu uzun süredir gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamının ardından ilk kez Cihangir'de görüntülendi. Abisinin vefatından sonra İstanbul'u ve setleri arkasında bırakarak bambaşka bir hayata adım atan başarılı oyuncunun son hali ve yaptığı sarsıcı açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düştü.

Sanat Dünyasının Acı Kaybı

Türk tiyatrosuna ve sinemasına adını altın harflerle yazdıran Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan ve Mine, Tabutta Rövaşata, Behzat Ç. gibi pek çok projeyle hafızalara kazınan Ahmet Uğurlu uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Hastalığı bir kez yenmeyi başarsa da rahatsızlığının nüksetmesiyle 71 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçının vefatı tüm sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğmuştu.

Kardeşi ve meslektaşı Mustafa Uğurlu için ise bu büyük kayıp, hayatının tüm akışını değiştiren, defalarca tatta kalmış derin bir travma yarattı.

Bodrum'da Sakin Bir Yaşam

Abisinin vefatının ardından İstanbul'un kalabalığından, projelerden ve oyunculuk mesleğinden tamamen elini eteğini çeken Mustafa Uğurlu uzun bir aranın ardından objektiflere takıldı. Şimdilerde Bodrum yakınlarında küçük bir köyde doğayla iç içe, sakin bir yaşam sürdüğü öğrenilen usta oyuncu, yaşadığı büyük acıyı şu yürek burkan sözlerle özetledi:

"Kardeşimi kaybettikten sonra bir süre kendi köşeme çekilmeye karar verdim ama bu yalnızlık bana çok ağır geldi. Benim bir parçam yok oldu."

Karakter oyunculuğundaki başarısıyla televizyon ve tiyatro ekranlarının en aranan yüzlerinden biri olan Mustafa Uğurlu'nun uzun aradan sonraki bu sade ve değişen yaşam tarzı, hayranları tarafından büyük bir merakla karşılandı. Usta oyuncunun ekranlara geri dönüp dönmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.