Ahmet Ercan: “Deprem Hiroşima Bombasına Yakın Enerji Boşalttı”

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, hem kentte hem de çevre illerde büyük panik yarattı. Depremin ardından konuşan Prof. Dr. Ahmet Ercan, dikkat çeken bir değerlendirme yaptı: “Aşağı yukarı Hiroşima’ya atılan atom bombasına yakın bir gerginlik boşalması olmuştur.”

Silivri ve Büyükçekmece Açıklarında Peş Peşe Depremler

AFAD’ın verilerine göre, deprem Silivri açıklarında, 6.99 km derinlikte gerçekleşti. Sarsıntılar, İzmir, Tekirdağ, Balıkesir, Sakarya, Çanakkale ve Uşak gibi birçok şehirde de hissedildi. En büyüğü 6.2 ve 5.9 olan çok sayıda artçı deprem vatandaşları endişeye sevk etti.

“Bu İstanbul Depremi Değil, Ama Ciddi Bir Uyarı”

Ahmet Ercan, Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada bu depremin “büyük İstanbul depremi” olmadığını vurguladı. Ancak, bu sarsıntının öncü nitelikte olabileceğini ve yerel bir gerginlik boşalması yaşandığını belirtti. Ercan şu sözleriyle dikkat çekti:

“Ana deprem gelmeden önce 4-5-6 büyüklüğünde öncü depremler olabilir demiştim. Bu, onlardan biri. Geniş alanda hissedilmesi fayın sığ derinlikte kırılmasıyla ilgili.”

“1-2 Defa Daha Sarsılacağız”

Depremin ardından artçıların da süreceğini ifade eden Ercan, “Bugün, yarın ve bir hafta içinde 1-2 defa daha sarsılacağız. Artçılar 5.2’ye kadar çıkabilir ama yıkıcı olmaz” açıklamasında bulundu. Ayrıca, bu depremin Kuzey Anadolu Fayı’nın Trakya kolunda gerçekleştiğini belirtti.

“Hiroşima Gücünde Gerginlik”

Açıklamasının sonunda çarpıcı bir benzetmeyle olayı özetleyen Ercan şöyle dedi: