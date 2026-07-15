Ahbap Operasyonunda Yeni Perde! Haluk Levent Adliyeye Sevk Edildi

Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Haluk Levent ve beraberindeki 23 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde önce sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ardından adliyeye sevk edildi. Böylece soruşturmada önemli bir aşamaya geçilmiş oldu.

Haluk Levent İfadesinde Neler Söyledi?

Haluk Levent'in emniyette verdiği ifadede dikkat çeken birçok açıklama yer aldı. Kendi adına aktif bir banka hesabı kullanmadığını söyleyen Levent, konserlerden elde edilen gelirlerin asistanı Yeliz Kaya adına açılmış VakıfBank ve Halkbank hesaplarına yatırıldığını bu hesapları ise kendisinin yönettiğini anlattı. Ayrıca Zafer Yay adına bulunan bazı borsa yatırım hesaplarını da kullandığını ifade etti.

Mal varlığıyla ilgili sorulara da yanıt veren Levent üzerine kayıtlı ev, arsa ya da araç bulunmadığını söyledi. Resmi olarak sahibi olmadığı halde kullandığı herhangi bir malın da olmadığını belirtti. Sadece organizasyon alanında faaliyet gösteren Risus Organizasyon Ltd. Şti.'nde gayriresmi ortak olduğunu dile getirdi.

Dernek Hesapları Ve Bağışlar

Levent, Ahbap Derneği'nin kurulduğu günden bu yana başkanlık yaptığını ve derneğin hesaplarından para çekme yetkisinin tamamen kendisinde olduğunu söyledi. Çek karnesini de zaman zaman kişisel teminat amacıyla kullandığını kabul etti.

Deprem döneminde derneğe yaklaşık 4,3 milyar lira bağış toplandığını bunun yaklaşık 4 milyar lirasının aynı yıl içinde harcandığını savundu. Yapılan harcamaların belgeleriyle birlikte ilgili kurumların denetiminde olduğunu da ekledi.

Usulsüzlük İddiaları Ve Soruşturmanın Detayları

Levent 2026 yılına ilişkin bazı usulsüzlükler bulunduğunu kabul etti ancak bunların yolsuzluk olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu. Ahbap Derneği'ne 20 taşınmazı 80 milyon lira karşılığında devretmek istediğini ancak tapu işlemleri tamamlanmadan operasyonun yapıldığını öne sürdü. Ayrıca çek ve senetleri zaman zaman teminat olarak kullandığını, bu nedenle yüksek miktarda borçlandığını belirterek "Buna usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda bazı şüpheliler arasında dikkat çeken para transferleri bulunduğu, özellikle Ahbap Derneği bağlantılı işlemlerin ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiği değerlendirmesine yer verildi. Soruşturma kapsamında toplam 39 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş adli süreç ise devam ediyor.