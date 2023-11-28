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“Ağlayan Gelin” dizisine yakışıklı oyuncu

Bozdağ Film tarafından hazırlanan ve TRT 1'de yayınlanacak olan dizi, "Ağlayan Gelin" adıyla çekilmek üzere hazırlıklarına devam ediyor.

“Ağlayan Gelin” dizisine yakışıklı oyuncu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 28-11-2023 19:03

TRT'nin iddialı projelerinden biri olan "Ağlayan Gelin" dizisinin yönetmenliğini Yıldız Aşanboğa üstlenirken, senaryo Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'e ait. Feyyaz Şerifoğlu'nun "Yeşil" karakteriyle yer alacağı dizinin kadrosu, Rabia Soytürk gibi isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

Dizide, Ali Berk Reşitoğlu da "Orhan" karakterine hayat verecek ve Feyyaz Şerifoğlu'nun takım kaptanı olarak rol alacak. Oyuncu kadrosunda Sinan Tuzcu, Ekin Mert Daymaz, Meral Çetinkaya, Sinem Öztürk, Noyan Uzer, Sidar Tublek ve Bala Atabek gibi isimler bulunuyor. Başrol kadın oyuncusunun belirlenmesiyle çalışmalara devam edecek olan dizi, futbol sahneleri çekildiği süre zarfında diğer detaylara odaklanacak.

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