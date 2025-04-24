Ağız sağlığı, ruh sağlığı da etkiler!

Günlük ağız bakımı rutinlerinin, yalnızca diş sağlığı değil, zihinsel sağlık açısından da hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Ağız, Diş ve Çene Radyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Büşra Sınmaz, "Kronik stresin ağız sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu biliniyor. dedi. Sınmaz ayrıca diş fırçalama, diş ipi kullanımı ve ağız gargarası gibi temel çatlakların yanı sıra sağlıklı beslenme ve düzenli diş hekimi kontrollerinin arttığını vurguladı.

Ağız sağlığı, ruh sağlığı da etkiler!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-04-2025 11:36

Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Büşra Sınmaz, ağız sağlığının psikolojik sağlıkla ilişkisini değerlendirdi.

Oral sağlık ile psikososyal iyi oluşumun doğrudan sağlanması!

Ağız sağlığının, yaşayacağı genel sağlık ve yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Büşra Sınmaz, "Mevcut literatürü, oral sağlık hizmetlerinin psikososyal iyilik varlığı ile doğrudan yaygınlaştığını ortaya koyuyor. dedi.

Hem ağız hem de sağlık sağlığı için günlük ağız bakımı rutinine dikkat edilmelidir!

Günlük rutinde yapılması gereken adımlara değinen Dr. Öğr. Üyesi Büşra Sınmaz, şunları söyledi:

"Amerikan Diş Hekim Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü rehberlerine göre, dişlerin en az iki kez, florür içeren diş macunlarıyla fırçalanması, plaketin verildiğinin ve diş çürüklerinin tutulması açısından elzemdir. Dişler arası mesafenin biriken plak ve gıdalarının artık uzaklaştırılması için günlük diş ipi kullanımı, ağızda kritik bir rol oynar. Özellikle klorheksidin veya esansiyel yağı içeren ağız gargaralarının kullanımı, oral biyo mikrotayı dengeler. Karbonhidrat ve asit gıdaların aşırı, diş demineralizasyona neden olarak çürük insidansını artırabilir. Antioksidanlar ve antiinflamatuar içeren besinlerin tüketimi ise ağız sağlığına uygunluk etki gösterebilir. Klinikte erken dönemde tespit edilmesi ve gerekli koruyucu veya terapötik müdahalelerin zamanında uygulanabilmesi için altı ayda bir profesyonel diş hekimi muayenesine gidilmelidir.”

Stres yönetimi ağız sağlığı için de önemli!

Ağız sağlığının korunmasının, psikolojik iyi oluşumunu da doğrudan yönlere dikkat ederek Dr. Öğr. Üyesi Büşra Sınmaz, “Estetik kaygılar, ağız kokusu (ağız kokusu) ve diş kayıpları gibi durumlar, sosyal kalacak yaşamlarını olumsuz etkiler etkileyerek ve mevcut olup olmadığı zemine hazırlayabiliyor.” dedi.

Öte yandan, kronik stresin de oral sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğunu hatırlatan Sınmaz, "Psikolojik stres, kortizol düzeyinde artışa neden olarak immün tedavi baskılayabilir ve periodontal dokuların kolaylıklaa kullanabileceğini görebilir. Ayrıca, stresle üretilebilen bruksizm, yeme gibi parafonksiyonel yeteneği, temporomandibular tedavinin başarısızlığına ve diş hastalıklarına neden olabilir.

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