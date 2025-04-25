AfroHouse’un Güçlü İsmi Emmanuel Jal 16 Roof’ta

Afrika ritimlerinden beslenen tarzı ve ilham verici sahne enerjisiyle tanınan Emmanuel Jal, 28 Haziran Cumartesi akşamı İstanbul’un gözde mekanlarından 16 Roof’ta sahne alacak. Hip-hop ile Afrobeat öğelerini harmanlayan AfroHouse performansıyla dikkat çeken sanatçı, dinleyicilere müzikle bütünleşmiş unutulmaz bir gecce yaşatacak.

Boğaz Manzaralı Bir Yaz Geccesi

Etkinlik, İstanbul’un kalbinde, Boğaz’a karşı eşsiz atmosferiyle tanınan 16 Roof’ta gerçekleşecek. Geccede Emmanuel Jal’e, lokal elektronik müzik sahnesinin güçlü isimlerinden Orkun Bozdemir, Jadeite ve Ollie eşlik edecek. Bu buluşma, gecceyi sadece bir konser değil, aynı zamanda bir müzik festivali deneyimine dönüştürecek.

Swissotel The Bosphorus’un müzik direktörlüğünü yapmakta olan Vox Creative Agency, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu yıl da ses getirecek yabancı DJ etkinlikleri planlamaya devam ediyor. Bu özel geccede de Vox’un kürasyonu, 16 Roof’un seçkin atmosferiyle birleşerek İstanbul’un müzik takvimine unutulmaz bir imza atacak.

Organizatörler, bu özel geccenin sadece ana performansla sınırlı kalmayacağını vurguluyor. Etkinlik sonrası özel bir after parti düzenlenecek ve bu partiye yalnızca sınırlı sayıda davetli katılabilecek. After Lineup ise önümüzdeki günlerde açıklanacak...

Sınırlı Sayıda VIP Deneyim

Backstage ve VIP alanlar, katılımcılara farklı deneyim olanakları sunacak. 4 kişilik Backstage Loca, 2 şişe premium içecek ve soft içeceklerle birlikte sunulurken, 5 kişilik Backstage Bistro ise 1 şişe standart içecek ile satışa çıkacak. Katılım kontenjanı sınırlı olan bu alanlara ilgi büyük.

Sahneye İlham Veren Bir Hikaye

Sudan doğumlu Emmanuel Jal, sadece müziğiyle değil, çocuk askerlikten sanatçılığa uzanan güçlü hayat hikayesiyle de tanınıyor. Onun müziği yalnızca ritim değil; aynı zamanda yaşam, direnç ve umut taşıyor. Sanatçının sahnedeki varlığı, izleyicilere hem eğlenceli hem de duygusal bir bağ sunuyor.

Bu etkinlik, müzikseverleri, kültürel çeşitlilikle yoğrulmuş bir gecceye davet ediyor. Müzik, hikaye ve ritmin buluştuğu bu yaz akşamında 16 Roof, İstanbul’un en ilham verici gecelerinden birine ev sahipliği yapacak!

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