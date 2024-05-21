Africa Eurasia Summit Zirvesi’ne geri sayım başladı

Dünya genelinde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli şirketlerin İstanbul’da bir araya geleceği Africa Eurasia Summit Zirvesi 2-3 Haziran’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından kurulan bir birlik olan BRİCS tarafından organize edilen etkinliğe yaklaşık 3 bin kişinin katılması bekleniyor.

Africa Eurasia Summit Zirvesi’ne geri sayım başladı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-05-2024 23:54

Sürdürülebilir kalkınma ve iş birliği konularının işleneceği zirvede Afrika ve Avrasya arasındaki enerji ve altyapı yatırımlarının artırılması, finansal teknoloji ve yenilikçi yatırım modelleriyle bölgesel büyümeyi destekleme konuları tartışılacak. Haliç Kongre Merkezi’ndeki etkinlikte ayrıca bölgedeki yatırım fırsatları da ele alınacak.

Dünya Afrika İş İnsanları Katılım Derneği (DAİK) tarafından da desteklenen etkinlik enerji ve finans sektörünün önde gelen isimlerini İstanbul’da buluşturacak.

Zirvenin Türkiye ayağını organize eden BRİCS Türkiye temsilcisi ve DB Stonemile Yatırım AŞ’nin kurucusu Derya Bağcı; “AfricaEurasia Summit Zirvesi, Afrika ve Avrasya bölgesi arasında kalkınma, ticaret ve işbirliği alanlarında ortaklıkları teşvik etmeyi ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Afrika ve Avrasya arasındaki enerji ve altyapı yatırımlarının artırılması ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlaması ve Finansal teknoloji ve yenilikçi yatırım modelleriyle bölgesel büyümeyi destekleme bölgesel büyümeyi destekleme fırsatları tartışılacak” dedi.