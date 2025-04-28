Afra Saraçoğlu'nun Yeni Dizisi "Pera" Heyecan Yarattı

Afra Saraçoğlu "Pera" Dizisinde Bir Influencer'ı Canlandıracak

Afra Saraçoğlu, fenomen dizi "Yalı Çapkını" sonrası hangi projeyle ekranlara döneceği merak konusu olmuştu. Güzel oyuncunun hayranlarını heyecanlandıracak yeni projesi sonunda belli oldu.

Mayıs ayında Türkiye'nin global turizm tanıtım platformu Go Türkiye için Engin Akyürek ile birlikte bir tanıtım filmi çekecek olan Afra Saraçoğlu, hemen ardından sete çıkmaya hazırlanıyor.

Kulislerden gelen bilgilere göre, başarılı oyuncu, kariyerinde büyük bir sıçrama yaşadığı "Yalı Çapkını"nın yapım şirketi OGM Pictures ile yeniden çalışacak. Üstelik bu kez Disney Plus için çekilecek "Pera" adlı dijital dizinin başrolünde yer alacak.

Afra Saraçoğlu'ndan Dijital Dünyada Etkileyici Bir Rol

Afra Saraçoğlu, senaryosunu Başar Başaran’ın kaleme aldığı ve yönetmenliğini Bahadır Karataş'ın üstleneceği "Pera" dizisinde, dijital dünyada büyük etki yaratan bir influencer karakterini canlandıracak.

Senaryo ve hazırlık aşamaları devam eden proje, izleyicilere sürükleyici bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Sektör kulislerinde, dizinin "Truman Show" tarzında bir evren kuracağı konuşuluyor. Bu özel konsept, diziyi diğer yapımlardan farklı kılarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Afra Saraçoğlu'ndan Yeni Proje Sürprizi

Hayranları, Afra Saraçoğlu'nu uzun süredir yeni bir dizi ya da filmde görmek için sabırsızlanıyordu. Başarılı oyuncunun "Pera" dizisinde canlandıracağı etkileyici influencer karakteri şimdiden büyük bir merak uyandırdı.

Yeni projesiyle hem dijital platform izleyicilerinin hem de televizyon ekranlarında onu özleyen hayranlarının ilgisini çekmeyi hedefleyen Afra Saraçoğlu, kariyerinde yeni bir zirveye tırmanmaya hazırlanıyor.