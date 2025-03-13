Afra Saraçoğlu’nun makyajsız hali sosyal medyayı salladı!

Hem başarılı oyunculuğuyla hem de zarafetiyle dikkat çeken Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası’na katılmıştı. İspanyol moda markasının davetlisi olarak defileye giden güzel oyuncu, siyah kombini ve çarpıcı tarzıyla göz kamaştırmıştı.

Paris seyahati boyunca çekilen karelerini Instagram hesabından paylaşan Saraçoğlu’nun makyajsız hali ise sosyal medyada olay oldu. Doğal güzelliğiyle hayranlarından tam not alan ünlü oyuncuya, “Saf güzellik”, “Makyajsız hali bile muhteşem” gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Afra Saraçoğlu, doğal halleri ve zarif tarzıyla her paylaşımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.