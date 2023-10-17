Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'

Öznur Serçeler, Nermin Koçak, Hayko Cepkin, Umut Kurt, Fatih Al ve Cenk Bıyık'ın bulunduğu, Taner Tuncay tarafından yönetilen Broadway müzikali "Jekyll & Hyde," son olarak Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Dizi "Yalı Çapkını"nın oyuncuları, Öznur Serçeler'e destek vermek için bu etkinliği izlediler.

Müzikali seyretmeye gelenler arasında "Yalı Çapkını" dizisinde "Seyran" rolünü üstlenen Afra Saraçoğlu da vardı. Aynı dizide rol alan Binnur Kaya (Nükhet), Ersin Arıcı (Abidin) ve sevgilisi Beril Pozam (Suna) da izleyiciler arasındaydı.

Afra Saraçoğlu, basına yöneltilen sorulara, "Arkadaşlar, daha fazla konuşacak bir şey yok. Aynı soruları defalarca tekrarlamaktan bıkmadınız mı?" şeklinde cevap vererek ve rol arkadaşı Beril Pozam ile fotoğraf çektirdi.

"Yalı Çapkını" dizisinde birbirlerine kavuşamayan sevgilileri canlandıran Ersin Arıcı (32) ve Beril Pozam (27), dizideki aşkı gerçek hayata taşıdı. Aşk sorularından kaçınan bu oyuncu çift, müzikali yan yana izlemeleriyle dikkat çekti.

Bir süre önce Marmaris'te çekimler için bulunduklarında yakınlaştıkları iddia edilen Beril Pozam ile Ersin Arıcı hakkındaki aşk haberleri, hızla sosyal medyada gündem haline gelmişti.