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Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'

'Yalı Çapkını' dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in aşk haberleri sonrasında, dizi kadrosundan bir başka isim daha özel hayatıyla gündeme geldi. Binnur Kaya, Beril Pozam ve Ersin Arıcı ile birlikte 'Asuman' karakterine hayat veren Öznur Serçeler, rol aldığı bir müzikalde Afra Saraçoğlu ile görüntülendi. Ancak Saraçoğlu, özel hayat sorularına tepki gösterdi. İkilinin "çiçeği burnunda aşıklar" olarak tanımlandığı bir dönemde, bu müzikali birlikte izlediği de kaydedildi.

Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-10-2023 11:45

Öznur Serçeler, Nermin Koçak, Hayko Cepkin, Umut Kurt, Fatih Al ve Cenk Bıyık'ın bulunduğu, Taner Tuncay tarafından yönetilen Broadway müzikali "Jekyll & Hyde," son olarak Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Dizi "Yalı Çapkını"nın oyuncuları, Öznur Serçeler'e destek vermek için bu etkinliği izlediler.

Müzikali seyretmeye gelenler arasında "Yalı Çapkını" dizisinde "Seyran" rolünü üstlenen Afra Saraçoğlu da vardı. Aynı dizide rol alan Binnur Kaya (Nükhet), Ersin Arıcı (Abidin) ve sevgilisi Beril Pozam (Suna) da izleyiciler arasındaydı.

Afra Saraçoğlu, basına yöneltilen sorulara, "Arkadaşlar, daha fazla konuşacak bir şey yok. Aynı soruları defalarca tekrarlamaktan bıkmadınız mı?" şeklinde cevap vererek ve rol arkadaşı Beril Pozam ile fotoğraf çektirdi.

"Yalı Çapkını" dizisinde birbirlerine kavuşamayan sevgilileri canlandıran Ersin Arıcı (32) ve Beril Pozam (27), dizideki aşkı gerçek hayata taşıdı. Aşk sorularından kaçınan bu oyuncu çift, müzikali yan yana izlemeleriyle dikkat çekti.

Bir süre önce Marmaris'te çekimler için bulunduklarında yakınlaştıkları iddia edilen Beril Pozam ile Ersin Arıcı hakkındaki aşk haberleri, hızla sosyal medyada gündem haline gelmişti.

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