Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını tepkisi! Fragmanı izleyince şoke oldu!

Cuma akşamları Star TV'de ekrana gelen ve başrollerinde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi konuşulmaya devam ediyor. Yalı Çapkını bu hafta yeni yıl arası verdi. Dizinin yeni bölümü bu cuma ekranlara gelmedi. 1 haftalık aranın ardından 12 Ocak Cuma günü yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak olan Yalı Çapkını'nın 53. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.



AFRA SARAÇOĞLU'NDAN TEPKİ



Fakat yayınlanan fragman dizinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nu kızdırdı. Çünkü fragmanda ağırlıklı olarak Mert Ramazan Demir'in sahnelerine yer verilmişti. Saraçoğlu fragmanın altına şu yorumu yaptı:



"Bölümde seyran yok galiba."



