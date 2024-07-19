Afra Saraçoğlu'ndan New York sokaklarında maskeli paylaşım

New York'ta tatil yapan Afra Saraçoğlu, maskeli pozlarını paylaştı. İşte o kareler...

Afra Saraçoğlu'ndan New York sokaklarında maskeli paylaşım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2024 11:13

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, tatil rotasını New York'a çevirerek hayranlarını şaşırttı. Rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından New York sokaklarında maskeyle dolaşan Saraçoğlu, bu anları "Uyumak yok" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Beyaz uzun bir etek ve aynı renkte bir bluz tercih eden 26 yaşındaki güzel oyuncu, maske ile poz vererek dikkatleri üzerine çekti. Afra Saraçoğlu'nun "Sleep No More" (Uyumak yok) mesajını yazdığı Instagram paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

New York'tan tatil kesitlerini takipçileriyle paylaşmaya devam eden Afra Saraçoğlu, hem stil hem de mesajlarıyla hayranlarının ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Maske ile verdiği poz, sosyal medyada büyük beğeni toplarken, oyuncunun tatil boyunca neler yapacağı merak konusu oldu.

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