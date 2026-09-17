Afra Saraçoğlu'ndan Dizi Ayrılığı Sonrası İddialı Dönüş! Reklam Pozları Sosyal Medyayı Salladı

A.B.İ dizisinden ayrılan Afra Saraçoğlu reklam çekimi için iddialı pozlar verdi. Nurgül Yeşilçay ve Derya Uluğ'un övgü dolu yorumları haberimizde.

Afra Saraçoğlu'ndan Dizi Ayrılığı Sonrası İddialı Dönüş! Reklam Pozları Sosyal Medyayı Salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-09-2026 10:07

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaşacağı duyurulan ve merakla beklenen A.B.İ dizisinden geçtiğimiz günlerde ayrılan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu kariyerine ve projelerine ara vermeden devam ediyor. Yüzü olduğu ünlü bir markanın yeni ürün reklamı için kamera karşısına geçen başarılı isim verdiği sıra dışı ve iddialı pozlarla sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı.

Reklam Çekiminden İlginç Pozlar: Sosyal Medyada Viral Oldu

Son dönemde hem yer aldığı projeler hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu bu kez bir reklam çekimi için objektiflere poz verdi. Ürün tanıtımı kapsamında gerçekleştirdiği çekimlerde sıra dışı konsepti ve iddialı tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu renkli kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Dizi ayrılığının ardından gelen bu iddialı paylaşımlar kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medya platformlarında viral hale geldi.

Ünlü İsimler Yorum Yağdırdı: Abart! Su Gibisin

Afra Saraçoğlu'nun sıra dışı ve dikkat çekici pozlarına yalnızca hayranları değil sanat ve magazin dünyasının ünlü isimleri de kayıtsız kalamadı. Güzel oyuncunun paylaşımının altına meslektaşları ve yakın dostları övgü dolu yorumlar bıraktı.

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ paylaşımın altına "Su gibisin" notunu düşerken usta oyuncu Nurgül Yeşilçay "Abart" diyerek esprili ve övgü dolu bir yorumda bulundu. Başarılı oyuncu Öznur Serçeler ise şaşkınlığını ve beğenisini "Ohaaaaa bu ne yaaa bayıldım" ifadeleriyle dile getirdi. İddialı pozlarıyla adından söz ettiren Afra Saraçoğlu dizi ayrılığı sonrası yeni reklam projesiyle gündemin en üst sıralarına yerleşti.

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