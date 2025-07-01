Afra Saraçoğlu’lu Pera Dizisine 4 Yeni Oyuncu Daha Katıldı!

Disney Plus’ta yayınlanacak olan ve şimdiden merak uyandıran Pera dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı dizi, sıra dışı hikâyesiyle dikkat çekiyor. Truman Show tarzında bir kurguya sahip olan dizide Saraçoğlu, hayatı kameralarla izlenen bir sosyal medya fenomeni olan Pera karakterine hayat verecek.

Kameralarla İzlenen Bir Hayat: Pera

OGM Pictures imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Bahadır Karataş otururken, senaryosunu ise usta kalem Başar Başaran yazıyor. Pera karakterinin gerçek ile kurgu arasındaki karmaşık yaşamı, dizinin merkezini oluşturuyor. Dizinin bu sabah itibarıyla çekimlerine başlandığı öğrenildi.

Kadro Güçleniyor: Yeni Oyuncular Belli Oldu

Dizide Furkan Andıç, Adam karakteriyle; Ulvi Kahyaoğlu, Özgür; Nilsude Albayrak, Ayla; Ege Karabenli, Macit; Yetkin Dikinciler, Orhan ve Emin Gürsoy, Hasan karakteriyle yer alıyor.

Bugün açıklanan yeni isimlerle dizi kadrosu daha da dikkat çekici hâle geldi:

Adem Mülazim , Pera’nın influencer arkadaşı Serhan

Aysel Nur Cin , emlak influencer’ı Nihan

Berre Özkan , sağlıklı yaşam influencer’ı Buse

Mehmet Bilge Aslan, Pera’nın vefat eden annesinin avukatı Levent

Bu yeni karakterler, dizide sosyal medyanın farklı yüzlerini temsil edecek. Böylece Pera’nın dijital dünyadaki yolculuğu çok daha dinamik bir anlatımla ekrana taşınacak.

Afra Saraçoğlu’ndan Güçlü Bir Dönüş

Son dönemin parlayan yıldızlarından Afra Saraçoğlu, bu projeyle dijital platformda etkileyici bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Sosyal medya kültürüne eleştirel bir bakış sunacak olan dizi, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla yılın en iddialı yapımlarından biri olmaya aday.