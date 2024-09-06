Afra Saraçoğlu ve Mina Akdin’den eğlenceli dans!

Afra Saraçoğlu ve Mina Akdin’den çekim sonrası dans videosu!

Afra Saraçoğlu ve Mina Akdin’den eğlenceli dans!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-09-2024 12:10

Yalı Çapkını dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Afra Saraçoğlu, iki yıldır reklam yüzü olduğu ünlü bir giyim markası için yeni reklam filmi çekimlerine katıldı. Markanın en yeni kampanyası için kamera karşısına geçen Saraçoğlu’na, minik oyuncu Mina Akdin de eşlik etti.

Setin enerjisi yüksek anları ise sosyal medyaya yansıdı. Çekimler sonrası Saraçoğlu ve Akdin, eğlenceli bir dans performansıyla kamera karşısına geçti. İkilinin dans videosu kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri, Saraçoğlu ve minik yıldızın enerjisini ve uyumunu övgü dolu yorumlarla karşıladı.

Afra Saraçoğlu’nun marka yüzü olduğu reklam filmi merakla beklenirken, sosyal medyada paylaşılan dans videosu da şimdiden hayranlar arasında yeni bir favori haline geldi.

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