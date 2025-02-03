Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’den şaşırtan hamle!

Bir dargın bir barışık süren ilişkilerinde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'den şaşırtan hamle...

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’den şaşırtan hamle!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-02-2025 10:15

Yalı Çapkını dizisinde Ferit ve Seyran karakterleriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, özel hayatlarıyla bir kez daha gündeme geldi.

Daha önce haklarında sık sık "ayrıldılar" iddiaları çıkan ünlü çift, bu kez Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Sosyal medyada hızla yayılan bu hamle, ayrılık dedikodularını güçlendirdi.

İkiliden henüz resmi bir açıklama gelmezken, hayranları “Ayrıldılar mı?” sorusuna yanıt arıyor. Çiftin sosyal medyadaki bu hareketi, magazin dünyasında bomba etkisi yarattı!

Benzer Haberler
Zehra Güneş’in asansör pozu sosyal medyada olay oldu! Zehra Güneş’in asansör pozu sosyal medyada olay oldu!
Burak Deniz ve Öykü Karayel’i buluşturan Umami gala yaptı Burak Deniz ve Öykü Karayel’i buluşturan Umami gala yaptı
Belçin Bilgin ve Mehmet Günsür 14 yıl sonra yeniden aynı karede Belçin Bilgin ve Mehmet Günsür 14 yıl sonra yeniden aynı karede
‘Başka Bir Gün’den yeni tanıtım yayınlandı ‘Başka Bir Gün’den yeni tanıtım yayınlandı
David Beckham İstanbul’da! Oğlu Romeo ve sevgilisiyle Türkiye turu David Beckham İstanbul’da! Oğlu Romeo ve sevgilisiyle Türkiye turu
Melisa Sözen 9 yıl önce rol aldığı dizi nedeniyle ifadeye çağırıldı Melisa Sözen 9 yıl önce rol aldığı dizi nedeniyle ifadeye çağırıldı
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel Paris’te! Ünlü Defilede Tuba Büyüküstün ile buluştu!
  • 29-01-2025 17:54

Hande Erçel Paris’te! Ünlü Defilede Tuba Büyüküstün ile buluştu!

Halil İbrahim Ceyhan'dan şaşırtan itiraf: Serdar Ortaç’a şarkı vermiş!
  • 29-01-2025 18:48

Halil İbrahim Ceyhan'dan şaşırtan itiraf: Serdar Ortaç’a şarkı vermiş!

Giray Altınok ile Ezgi Mola’lı ‘Başka Bir Sen’in afişi yayınlandı
  • 29-01-2025 18:54

Giray Altınok ile Ezgi Mola’lı ‘Başka Bir Sen’in afişi yayınlandı

Kızılcık Şerbeti’nde Hamdi Alkan sürprizi
  • 30-01-2025 11:14

Kızılcık Şerbeti’nde Hamdi Alkan sürprizi

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç’tan duygusal açıklamalar: “Çocukluğum annesiz geçti”
  • 30-01-2025 12:27

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç’tan duygusal açıklamalar: “Çocukluğum annesiz geçti”