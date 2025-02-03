Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’den şaşırtan hamle!

Yalı Çapkını dizisinde Ferit ve Seyran karakterleriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, özel hayatlarıyla bir kez daha gündeme geldi.

Daha önce haklarında sık sık "ayrıldılar" iddiaları çıkan ünlü çift, bu kez Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Sosyal medyada hızla yayılan bu hamle, ayrılık dedikodularını güçlendirdi.

İkiliden henüz resmi bir açıklama gelmezken, hayranları “Ayrıldılar mı?” sorusuna yanıt arıyor. Çiftin sosyal medyadaki bu hareketi, magazin dünyasında bomba etkisi yarattı!