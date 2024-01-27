Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yeniden mi?

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir bir dönem aşk yaşadıktan sonra ayrıldıklarını açıklamıştı. Bu süreçte dost kalan ikili dizide birlikte rol almaya devam etti.



Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, ayrılığa 2 ay dayanamadı. Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu’nun evine girerken görüntülendi. tv100 Magazin Hattı’ndan Onur Üçkarışoğlu’nun haberine göre; Mert Ramazan Demir, geçen günlerde Afra Saraçoğlu’nun gece yarısı apartmanına girerken görüntülendi. Tüm geceyi birlikte geçiren ikili saat 08.00’de aynı evden çıkarak setin yolunu tuttu.