Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yeniden mi?

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, bir süre önce ayrıldıktan sonra 2 ay içinde tekrar bir araya geldi. Mert Ramazan Demir'in, Afra Saraçoğlu'nun evine ziyarette bulunurken görüntülendiği ortaya çıktı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yeniden mi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-01-2024 13:53

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir  bir dönem aşk yaşadıktan sonra ayrıldıklarını açıklamıştı. Bu süreçte dost kalan ikili dizide birlikte rol almaya devam etti. 
 

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, ayrılığa 2 ay dayanamadı. Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu’nun evine girerken görüntülendi. tv100 Magazin Hattı’ndan Onur Üçkarışoğlu’nun haberine göre; Mert Ramazan Demir, geçen günlerde Afra Saraçoğlu’nun gece yarısı apartmanına girerken görüntülendi. Tüm geceyi birlikte geçiren ikili saat 08.00’de aynı evden çıkarak setin yolunu tuttu.

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