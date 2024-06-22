Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, 'İspanya'da evlendi' iddiaları için ne dedi?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, İspanya dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere takıldı. Çift, evlilikleriyle ilgili çıkan dedikodulara cevap vermemeyi tercih ederken, aralarında ilginç bir diyalog yaşandı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, 'İspanya'da evlendi' iddiaları için ne dedi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-06-2024 14:08

Son zamanlarda tatil için İspanya'ya giden Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Ancak, evlilik iddialarıyla ilgili sorulara cevap vermekten kaçındılar.

Tatil dönüşü havaalanında hayranlarının ilgi odağı olan Saraçoğlu, fotoğraf çektirmek için hayranlarıyla yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Ancak, bu yoğun ilgi arasında evlilik iddialarına dair sorulara cevap vermekten kaçındı. Özellikle evlilik dedikodularının artması üzerine, çiftin sessizliği merak konusu oldu.

Fotoğraf çektirirken sevgilisi Mert Ramazan Demir'in kendisini bırakıp yürümeye devam etmesi üzerine Saraçoğlu'nun yaptığı "İşte centilmen erkek" göndermesi ise dikkat çekti.

Saraçoğlu ve Demir'in sessizliği, evlilik iddialarının gerçeklik payını merak uyandırırken, çiftin romantik tatilleri ve havaalanında yaşadıkları ilgi, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Benzer Haberler
Serdar Ortaç'ın TikTok isyanı Serdar Ortaç'ın TikTok isyanı
Oğulcan Engin ve İlayda Şahin, Çeşme'de tatil keyfi yaşıyor! Oğulcan Engin ve İlayda Şahin, Çeşme'de tatil keyfi yaşıyor!
Aslı Bekiroğlu, Çeşme'de yaz sezonunu açtı Aslı Bekiroğlu, Çeşme'de yaz sezonunu açtı
SAAT 14:00'den sonra emeklilere müjde! ATM kartı hesabınızı kontrol ederseniz, 15000 TL alacaksınız!  SAAT 14:00'den sonra emeklilere müjde! ATM kartı hesabınızı kontrol ederseniz, 15000 TL alacaksınız! 
HAFTA SONU bomba haber ajanslara düştü! 2024 yılının en bonkör kampanyası! Garanti BBVA duyurdu!  HAFTA SONU bomba haber ajanslara düştü! 2024 yılının en bonkör kampanyası! Garanti BBVA duyurdu! 
Devletten emekli ve çalışanlara nakit destek! 13.400 TL yardım parası ödemesi! 3 banka verecek! Devletten emekli ve çalışanlara nakit destek! 13.400 TL yardım parası ödemesi! 3 banka verecek!
ÇOK OKUNANLAR
Bülent Şakrak ve Esra Akpınar Çeşme’de!
  • 19-06-2024 10:28

Bülent Şakrak ve Esra Akpınar Çeşme’de!

Aslı Bekiroğlu, Çeşme'de yaz sezonunu açtı
  • 22-06-2024 14:02

Aslı Bekiroğlu, Çeşme'de yaz sezonunu açtı

Demet Özdemir'in 'Aşk' tanımı sosyal medyayı ikiye böldü
  • 20-06-2024 13:13

Demet Özdemir'in 'Aşk' tanımı sosyal medyayı ikiye böldü

İşte yeni Dilber
  • 21-06-2024 17:40

İşte yeni Dilber

Hayranlarını heyecanlandıran gelişme: Burak Deniz ve Öykü Karayel aynı projede
  • 20-06-2024 14:29

Hayranlarını heyecanlandıran gelişme: Burak Deniz ve Öykü Karayel aynı projede