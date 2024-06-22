Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, 'İspanya'da evlendi' iddiaları için ne dedi?

Son zamanlarda tatil için İspanya'ya giden Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Ancak, evlilik iddialarıyla ilgili sorulara cevap vermekten kaçındılar.

Tatil dönüşü havaalanında hayranlarının ilgi odağı olan Saraçoğlu, fotoğraf çektirmek için hayranlarıyla yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Ancak, bu yoğun ilgi arasında evlilik iddialarına dair sorulara cevap vermekten kaçındı. Özellikle evlilik dedikodularının artması üzerine, çiftin sessizliği merak konusu oldu.

Fotoğraf çektirirken sevgilisi Mert Ramazan Demir'in kendisini bırakıp yürümeye devam etmesi üzerine Saraçoğlu'nun yaptığı "İşte centilmen erkek" göndermesi ise dikkat çekti.

Saraçoğlu ve Demir'in sessizliği, evlilik iddialarının gerçeklik payını merak uyandırırken, çiftin romantik tatilleri ve havaalanında yaşadıkları ilgi, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.