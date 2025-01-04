Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir havaalanında yakalandı

Başrolünü paylaştıkları Yalı Çapkını dizisinde başlayan ilişkileriyle magazin gündeminden düşmeyen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, Göcek tatilinin ardından havalimanında görüntülendi. Yeni yıla Bodrum’un gözde tatil noktası Göcek’te giren ünlü çift, basın mensuplarının sorularına kısa cevaplar vererek dikkat çekti.

"Hiçbir Şey Yapmadık"

Basın mensuplarının “Yeni yılınız nasıl geçti? Neler yaptınız?” sorusuna Mert Ramazan Demir, “Güzel güzel. Hiçbir şey yapmadık,” demekle yetinirken, Afra Saraçoğlu sessiz kalmayı tercih etti. Muhabirlerin, “Siz aşkınızı konuşmadan yaşıyorsunuz, biz de soru sormuyoruz,” yorumuna ise çift gülümsemekle yetindi.

Yan Yana Poz Vermekten Kaçındılar

Göcek’te romantik bir tatil geçirdikleri öğrenilen çift, havalimanında yan yana poz vermekten kaçındı. Bir dargın bir barışık olarak devam eden ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Saraçoğlu ve Demir, aşklarını gözlerden uzak yaşamaya özen gösteriyor.

Yalı Çapkını dizisinin sezon finali ardından kısa bir süre önce İspanya tatiliyle gündeme gelen ikili, 2025’e Göcek’te keyifli bir başlangıç yaptı. Sessiz ama bir o kadar da dikkat çekici tavırlarıyla çift, hayranlarının ilgisini üzerinde toplamaya devam ediyor.