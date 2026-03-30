Afra Saraçoğlu Milano’da: Siyah Elbisesiyle Zarafet Şovu!

Başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, yüzü olduğu dünyaca ünlü markanın tanıtım etkinlikleri kapsamında İtalya’nın moda başkenti Milano’ya uçtu. Markanın özel davetinde boy gösteren Saraçoğlu, şıklığı ve zarafetiyle İtalyan basınından tam not aldı.

Milano Sokaklarında Afra Rüzgarı

Davet için tercih ettiği siyah elbisesiyle tüm bakışları üzerine toplayan Afra Saraçoğlu, Milano’da yoğun bir ilgiyle karşılandı. Hem yerel hem de uluslararası basının markajında olan güzel oyuncu, etkinliğin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Milano seyahatinden özel kareleri 11 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Saraçoğlu’nun fotoğrafları kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Takipçileri, oyuncunun asil tarzına ve duru güzelliğine binlerce övgü dolu yorum bıraktı.