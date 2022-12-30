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Gecce Magazin Haberleri

Afra Saraçoğlu-Mert Yazıcıoğlu aşkı bitti!

Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu’nun 4 yıllık aşkı bitti. İddiaya göre; Yazıcıoğlu, sevgilisinin Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'le samimi görüntülerinden rahatsız oldu. Tartışmanın ardından birlikte yaşadıkları evi terk etti.

Afra Saraçoğlu-Mert Yazıcıoğlu aşkı bitti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-12-2022 11:32

“Yalı Çapkını” dizisinde başrol oynadığı Mert Ramazan Demir ile bir süredir samimi görüntüler sergileyen Afra Saraçoğlu, hayranlarının eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Alınan bilgilere göre, bu samimiyet 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’nu da rahatsız etti.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir süre önce dizilerinin yapım şirketi OGM Pictures’ın yeni yıl yemeğine katılmış, ardından eğlence Emirgan’daki bir mekanda devam etmişti. Yapım ekibiyle birlikte eğlenen iki oyuncunun buradaki samimi görüntülerinin basına yansıması ise Mert Yazıcıoğlu’nun sabrı taşırdı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstdağ'ın haberine göre; Yazıcıoğlu, yaşanan tartışmanın ardından bir hafta önce ilişkisine nokta koyarak, Afra Saraçoğlu’ndan ayrıldı ve Uskumruköy’de birlikte yaşadıkları evi terk etti. 

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