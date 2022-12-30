Afra Saraçoğlu-Mert Yazıcıoğlu aşkı bitti!

“Yalı Çapkını” dizisinde başrol oynadığı Mert Ramazan Demir ile bir süredir samimi görüntüler sergileyen Afra Saraçoğlu, hayranlarının eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Alınan bilgilere göre, bu samimiyet 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’nu da rahatsız etti.



Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir süre önce dizilerinin yapım şirketi OGM Pictures’ın yeni yıl yemeğine katılmış, ardından eğlence Emirgan’daki bir mekanda devam etmişti. Yapım ekibiyle birlikte eğlenen iki oyuncunun buradaki samimi görüntülerinin basına yansıması ise Mert Yazıcıoğlu’nun sabrı taşırdı.



Hürriyet'ten Mehmet Üstdağ'ın haberine göre; Yazıcıoğlu, yaşanan tartışmanın ardından bir hafta önce ilişkisine nokta koyarak, Afra Saraçoğlu’ndan ayrıldı ve Uskumruköy’de birlikte yaşadıkları evi terk etti.