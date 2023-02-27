Afra Saraçoğlu kaşesini iki katına çıkardı

Deprem felaketinin ardından halk yaralarını sarmaya çalışırken, işler de yavaş yavaş eski düzenini bulmaya başlıyor. Verilen aranın ardından setler geçen hafta yeniden start aldı. Dizi ekipleri ve oyuncular, çok üzgün olsalar da görevlerini yerine getirmek için setlere döndü.

BU SÜREÇTE TÜM İŞLERİNİ DURDURDU!

Deprem nedeniyle herkes gibi çok üzgün olan oyuncu Afra Saraçoğlu, bu süreçte dizi dışındaki tüm işlerini durdurdu. Ancak Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; sezonun en çok konuşulan aktrislerinden olan Saraçoğlu’na reklam teklifleri yağıyormuş. Doğal güzelliği ve sempatik oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Saraçoğlu, tekliflerin roket hızıyla artmasıyla da kaşesini iki katına çıkarmış. Afra Saraçoğlu’nun bütçesinin 10 milyon TL’ye ulaştığı gelen bilgiler arasında.