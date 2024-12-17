Afra Saraçoğlu hayalini açıkladı: “Uluslararası ödül istiyorum”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Saraçoğlu, yoğun iş temposunun ardından dinlenmeye odaklandığını belirtti. “Artık biraz rahatlamayı düşünüyorum. Spontane yaşıyorum, henüz yeni yıl planım yok” diyen oyuncu, bu dönemi kendisine zaman ayırarak geçireceğini ifade etti.

Kariyer hedefleriyle ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Afra Saraçoğlu, rol seçimlerinde senaryoya bağlı kalacağını vurgulayarak, “Ters köşe bir rol gelirse oynarım. İnandığım ve çalışırken iyi hissedeceğim bir iş olmalı. Konfor önemli, güvendiğim insanlarla çalışmak çok kıymetli” dedi.

Her oyuncunun olduğu gibi kendi hayalinin de büyük olduğunu belirten Saraçoğlu, uluslararası bir arenada ödüle lâyık görülmek istediğini açıkladı. Yetenekli oyuncunun bu hedefi, hayranları tarafından büyük destek görürken, kariyerinde önemli projelerle adından söz ettirmeye devam edeceği şimdiden merakla bekleniyor.