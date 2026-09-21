Cindy Crawford Yıkıldı! Oğlu Presley Gerber 27 Yaşında Öldü

Moda dünyasının tanınan isimlerinden Cindy Crawford ile iş insanı Rande Gerber’in oğlu Presley Gerber’den acı haber geldi. 27 yaşındaki genç modelin hayatını kaybettiği açıklandı.

Cindy Crawford’ın oğlu aynı zamanda model Kaia Gerber’in ağabeyi olan Presley Gerber’in Los Angeles’ta bulunan bir rehabilitasyon merkezinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Haberin duyulmasının ardından gözler genç modelin ailesine çevrildi.

Los Angeles Adli Tıp Kurumu da Presley Gerber’in pazar günü hayatını kaybettiğini doğruladı. Ancak genç modelin ölüm nedeni henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Ailesi Mahremiyet İstedi

Presley Gerber’in ölümünün ardından ailesinden de açıklama geldi. Ailenin sözcüsü bu zor günlerde mahremiyet talep ettiklerini belirtti.

Cindy Crawford ve Rande Gerber’in yaşadığı büyük acının yanı sıra Presley’nin kız kardeşi Kaia Gerber’in de bu kayıpla sarsıldığı ifade ediliyor. Aile ise yaşadıkları süreci kamuoyunun yoğun ilgisinden uzak geçirmek istiyor.

Tedavi Süreciyle Gündeme Gelmişti

Presley Gerber yalnızca ünlü bir ailenin çocuğu olmasıyla değil kendi yaşadığı zorluklarla yaptığı açık paylaşımlarla da zaman zaman gündeme gelmişti.

Genç model geçmiş yıllarda sosyal medya hesabından bağımlılıkla mücadele ettiğini ve panik ataklar yaşadığını anlatmıştı. Ruh sağlığı konusunda da sorunlar yaşadığını takipçileriyle paylaşan Gerber’in bir süredir tedavi gördüğü belirtiliyordu.

Şimdi ise 27 yaşındaki genç modelden gelen ölüm haberi hem moda dünyasında hem ailesinin hayranları arasında büyük üzüntü yarattı. Presley Gerber’in ölüm nedenine ilişkin resmi açıklamanın yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu.