Afra Saraçoğlu geri adım attı: 'Şaka yaptım'

Afra Saraçoğlu başrolünde yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yayınlanan son fragmanının altına "Bu bölümde Seyran yok galiba" diye yazmıştı. Bu durum fragmanda Mert Ramazan Demir'in daha fazla görülmesine bir tepki olarak algılanmıştı. Özellikle sosyal medyada gündem olan bu konunun ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.



İşte olayların çıkmasına sebep olan Yalı Çapkını 53. Bölüm 2. Fragmanı





ŞAKA YAPMIŞ!



Gelen iddialara göre, Afra Saraçoğlu'nun yılbaşı arasında arkadaşlarıyla yurt dışında bir tatil planı yapma isteği nedeniyle izin talebinde bulunduğu ve bu sebeple sahnelerinin azaltıldığı söyleniyor.



Ayrıca Afra Saraçoğlu’nun attığı mesajla ilgili de “Şaka yaptım” dediği belirtiliyor.



Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını tepkisi! Fragmanı izleyince şoke oldu!