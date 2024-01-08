Afra Saraçoğlu geri adım attı: 'Şaka yaptım'

Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanının altına yazdığı mesaj, izleyiciler arasında tartışmalara neden oldu. Güzel oyuncunun, söz konusu mesaj için "Şaka yaptım" dediği iddia edildi.

Afra Saraçoğlu geri adım attı: 'Şaka yaptım'
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 08-01-2024 13:15

Afra Saraçoğlu başrolünde yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yayınlanan son fragmanının altına "Bu bölümde Seyran yok galiba" diye yazmıştı. Bu durum fragmanda Mert Ramazan Demir'in daha fazla görülmesine bir tepki olarak algılanmıştı. Özellikle sosyal medyada gündem olan bu konunun ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

İşte olayların çıkmasına sebep olan Yalı Çapkını 53. Bölüm 2. Fragmanı



ŞAKA YAPMIŞ!

Gelen iddialara göre, Afra Saraçoğlu'nun yılbaşı arasında arkadaşlarıyla yurt dışında bir tatil planı yapma isteği nedeniyle izin talebinde bulunduğu ve bu sebeple sahnelerinin azaltıldığı söyleniyor.

Ayrıca Afra Saraçoğlu’nun attığı mesajla ilgili de “Şaka yaptım” dediği belirtiliyor.

Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını tepkisi! Fragmanı izleyince şoke oldu!

Benzer Haberler
Teşkilat dizisine sürpriz bir isim katılıyor! Psikopat bir karakter... Teşkilat dizisine sürpriz bir isim katılıyor! Psikopat bir karakter...
RTÜK'ten ceza almıştı! Kızıl Goncalar bu akşam yayınlanacak mı? RTÜK'ten ceza almıştı! Kızıl Goncalar bu akşam yayınlanacak mı?
Kirli Sepeti'nde son durum ne? Reytingleri ne durumda? Kirli Sepeti'nde son durum ne? Reytingleri ne durumda?
Ateş Kuşları’na Çukur'dan bir isim daha geliyor! Fenomen oyuncu yeni rolüyle şaşırtacak! Ateş Kuşları’na Çukur'dan bir isim daha geliyor! Fenomen oyuncu yeni rolüyle şaşırtacak!
Cansel Elçin'den sürpriz hamle! O dizide boy gösterecek! Cansel Elçin'den sürpriz hamle! O dizide boy gösterecek!
Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını tepkisi! Fragmanı izleyince şoke oldu! Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını tepkisi! Fragmanı izleyince şoke oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını tepkisi! Fragmanı izleyince şoke oldu!
  • 06-01-2024 18:22

Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını tepkisi! Fragmanı izleyince şoke oldu!

Afra Saraçoğlu geri adım attı: 'Şaka yaptım'
  • 08-01-2024 13:15

Afra Saraçoğlu geri adım attı: 'Şaka yaptım'

Meryem Uzerli Amerikalı bir doktora gitti, 200 bin TL'ye tamamen değişti!
  • 08-01-2024 11:14

Meryem Uzerli Amerikalı bir doktora gitti, 200 bin TL'ye tamamen değişti!

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 81. Altın Küre Ödülleri'ne damga vurdu
  • 08-01-2024 09:45

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 81. Altın Küre Ödülleri'ne damga vurdu

Açıklama geldi! 'Dilan Polat ve Engin Polat 2 günde serbest kalacaklar!'
  • 03-01-2024 17:43

Açıklama geldi! 'Dilan Polat ve Engin Polat 2 günde serbest kalacaklar!'