Afra Saraçoğlu da soğuk su meditasyonu akımına katıldı

Son dönemin popüler oyuncularından Afra Saraçoğlu, ünlü isimler arasında hızla yayılan soğuk su meditasyonu akımına katıldı. Yaz sezonunu yurt dışında tatil yaparak ve Amerika'da dil eğitimi alarak geçiren Saraçoğlu, Türkiye'ye döndükten sonra bu trendi deneyimledi.

Çağla Şikel, Mine Tugay, Pelin Akil, Defne Samyeli ve Sıla Türkoğlu gibi isimlerin ardından soğuk su meditasyonunu denemeye karar veren Saraçoğlu'nun, bu anları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun soğuk suyun içinde meditasyon yaparken çekilen görüntüleri, bir arkadaşı tarafından paylaşıldı ve takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Afra Saraçoğlu'nun bu deneyimi, hayranları arasında da merak uyandırdı ve soğuk su meditasyonu akımına olan ilgiyi daha da artırdı.