Afra Saraçoğlu da soğuk su meditasyonu akımına katıldı

Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu, son dönemde ünlü isimler arasında oldukça popüler olan soğuk su meditasyonunu yaptı.

Afra Saraçoğlu da soğuk su meditasyonu akımına katıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-08-2024 12:01

Son dönemin popüler oyuncularından Afra Saraçoğlu, ünlü isimler arasında hızla yayılan soğuk su meditasyonu akımına katıldı. Yaz sezonunu yurt dışında tatil yaparak ve Amerika'da dil eğitimi alarak geçiren Saraçoğlu, Türkiye'ye döndükten sonra bu trendi deneyimledi.

Çağla Şikel, Mine Tugay, Pelin Akil, Defne Samyeli ve Sıla Türkoğlu gibi isimlerin ardından soğuk su meditasyonunu denemeye karar veren Saraçoğlu'nun, bu anları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun soğuk suyun içinde meditasyon yaparken çekilen görüntüleri, bir arkadaşı tarafından paylaşıldı ve takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Afra Saraçoğlu'nun bu deneyimi, hayranları arasında da merak uyandırdı ve soğuk su meditasyonu akımına olan ilgiyi daha da artırdı.

Benzer Haberler
Akbank Denizbank ING Bank ve İş Bankası duyurdu: 30.000 TL ATM üzerinden Gelir Belgesiz kredi başladı! Akbank Denizbank ING Bank ve İş Bankası duyurdu: 30.000 TL ATM üzerinden Gelir Belgesiz kredi başladı!
KESİN ONAY! Emeklilere Ek Ödeme Veriliyor! 3 Bankadan ORTAK Karar! KESİN ONAY! Emeklilere Ek Ödeme Veriliyor! 3 Bankadan ORTAK Karar!
Garanti BBVA bankası uygun faizlerle ihtiyaç kredisi başladı! Ağustos ayına müjdeli haber! Garanti BBVA bankası uygun faizlerle ihtiyaç kredisi başladı! Ağustos ayına müjdeli haber!
7800 TL emeklilere ödeme başladı! Son dakika haberi geldi! Emeklilere ek ödeme! 7800 TL emeklilere ödeme başladı! Son dakika haberi geldi! Emeklilere ek ödeme!
SSK ve Bağkur Emeklisine Müjde! Maaş Alanlara IBAN Numarasına 30.000 TL Ödeme Verilecek! SSK ve Bağkur Emeklisine Müjde! Maaş Alanlara IBAN Numarasına 30.000 TL Ödeme Verilecek!
Salih Bademci’nin ‘Kuzu Kuzu’ performansı sosyal medyayı salladı Salih Bademci’nin ‘Kuzu Kuzu’ performansı sosyal medyayı salladı
ÇOK OKUNANLAR
Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız
  • 10-08-2024 11:42

Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!
  • 10-08-2024 14:38

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'
  • 09-08-2024 17:07

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer
  • 10-08-2024 14:36

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer

Megastar Tarkan’ın konserindeki dans şovu sosyal medyayı salladı!
  • 13-08-2024 11:08

Megastar Tarkan’ın konserindeki dans şovu sosyal medyayı salladı!