Afra Saraçoğlu A.B.İ. Dizisinden Neden Ayrıldı? Sette Uyumsuzluk Mu Yaşandı?

Türk televizyon tarihinin en iddialı kadrolarından birini bir araya getiren ve yayınlandığı ilk günden beri reyting listelerini altüst eden fenomen yapım hafızalardan silinmeyecek bir sezon finaliyle ekranlara kısa bir ara verdi. Ancak dizinin takipçilerini asıl sarsan gelişme sezon finalindeki trajik ölüm ve ardından gelen ayrılık haberi oldu. A.B.İ. dizisinin sezon finalinde Çağla karakterinin ölmesiyle Afra Saraçoğlu'nun projeden ayrılması izleyicileri şaşırttı. Ünlü oyuncu ayrılığın karakterinin hikayesinin sona ermesinden kaynaklandığını açıklarken kulislerde Kenan İmirzalıoğlu ile sette uyum sorunu yaşadığı iddiaları gündeme geldi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun Dev Dönüşü ve Erken Veda

Ekranların efsane aktörünün yıllar sonra setlere dönmesiyle televizyon dünyasında fırtınalar estiren proje dramatik bir kırılma noktasıyla sezona nokta koydu. Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar sonra ekranlara dönüş yaptığı A.B.İ. dizisi sezon finaliyle gündem olurken en çok konuşulan gelişmelerden biri de Afra Saraçoğlu'nun projeye veda etmesi oldu. Dizide Çağla karakterine hayat veren Saraçoğlu'nun sezon finalinde ölerek hikayeden ayrılması izleyiciler arasında büyük merak yarattı.

Afra Saraçoğlu Ayrılık Nedenini AÇIKLADI

Güzel oyuncunun dizinin ana omurgasını oluşturan karakterine bu kadar erken veda etmesi sosyal medyada spekülasyonlara yol açınca ilk açıklama bizzat kendisinden geldi. Oyuncu diziden ayrılık süreciyle ilgili yaptığı açıklamada karakterinin hikayesinin tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birazcık dinleneceğim açıkçası. Çok güzel ve çok keyifli bir set geçirdim. OGM ile yine çok güzel bir işe imza attık. Karakterimin hikayesi bitti. Bu nedenle diziden çıkmış bulundum. Şimdi birazcık dinlenmek istiyorum, keyfim yerinde."

Duygusal Veda Paylaşımı

Açıklamasının ardından dijital dünyadaki takipçilerine ve çalışma arkadaşlarına da resmi bir teşekkür mesajı yayınlayan ünlü isim hayat verdiği karaktere olan bağını şu sözlerle dile getirdi: Afra Saraçoğlu daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Çağla karakterine veda etmişti. Ünlü oyuncu paylaşımında "17 bölüm boyunca Çağla'nın yolculuğuna eşlik eden tüm seyirciye, yönetmenlerime, oyuncu ve ekip arkadaşlarıma, değerli senaristlerimize ve yapım ekibine çok teşekkür ederim. Bu bölümle birlikte Çağla'nın hikayesi sona eriyor. Onu tanımak, anlamak ve anlatmak benim için çok kıymetliydi" ifadelerini kullanmıştı.

Kulisleri Karıştıran İddia: İmirzalıoğlu ile Uyum Yakalanamadı mı?

Her ne kadar resmi açıklamalar hikayesel bir sonu işaret etse de magazin dünyasının arka sokaklarında bambaşka senaryolar konuşulmaya başlandı. Sektörün iki önemli isminin ortaya attığı iddia dizinin hayranlarını ikiye böldü. Saraçoğlu'nun ayrılığıyla ilgili dikkat çeken bir iddia da magazin kulislerinden geldi. Magazin gazetecisi Pelin Çini ile şarkıcı Onur Akay, Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sette beklenen uyumu yakalayamadığını öne sürdü. İddiaya göre ikili arasında iletişim sorunları yaşandı ve bu durum ayrılık sürecini etkiledi. Söz konusu iddialarla ilgili taraflardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sezon Finaline Damga Vurdu: Yeni Başrol Kim Olacak?

Kamera arkasındaki dedikodular bir yana, ekran başındaki milyonlar için bu ayrılık yeni bir merak döneminin kapısını araladı. A.B.İ. dizisinin sezon finalinde Çağla karakterinin hikayesinin trajik bir şekilde sona ermesi sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Yeni sezonda dizinin kadın başrol koltuğuna kimin oturacağı ise şimdiden merak konusu oldu. OGM Pictures'ın yeni sezon için hangi yıldız oyuncuyla el sıkışacağı şimdiden televizyon kulislerinin en büyük bilmecesi haline geldi.