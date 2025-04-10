Afra Saraçoğlu 35 Milyon TL’lik Yatırımıyla Gündemde

35 Milyon Lirayı Eve Yatıracak! Afra Saraçoğlu’ndan Büyük Hamle

Afra Saraçoğlu, reklam yüzü olduğu markadan kazandığı yüksek ücretle gündeme geldi. Başarılı oyuncu, aldığı 35 milyon liralık kazancı gayrimenkule yatırmaya hazırlanıyor. İstanbul ve Ege bölgesinde ev arayışına giren Saraçoğlu, yatırımını sağlam bir zemine oturtmak istiyor.

Afra Saraçoğlu’ndan Gayrimenkul Yatırımı

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Afra Saraçoğlu, yüzü olduğu giyim markasından 35 milyon TL kazandı. Oyuncunun, bu büyük rakamı harcamak yerine gayrimenkul yatırımı yapma kararı aldığı öğrenildi. Saraçoğlu’nun İstanbul ve Ege’de ev bakmaya başladığı ve bu süreçte gayrimenkul danışmanlarıyla çalıştığı kulislerde konuşuluyor.

Eğitim Planı da Var

Öte yandan, dizi projesi final yapan genç oyuncu Afra Saraçoğlu, kariyerine kısa bir mola verip kendisini geliştirmeyi planlıyor. Bir davet için gittiği Amerika’da, oyunculuk eğitimiyle ilgili araştırmalar yapan Saraçoğlu'nun yaz aylarında ya Avrupa ya da Amerika’da eğitim alması bekleniyor. Eğitim sürecinin ardından gelen senaryoları değerlendirecek.