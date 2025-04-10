Afra Saraçoğlu 35 Milyon TL’lik Yatırımıyla Gündemde

Afra Saraçoğlu, reklam anlaşmasından aldığı 35 milyon lirayı gayrimenkule yatıracak. Amerika’da eğitim planı da yapan oyuncu, projelere ara verdi.

Afra Saraçoğlu 35 Milyon TL’lik Yatırımıyla Gündemde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-04-2025 10:23

35 Milyon Lirayı Eve Yatıracak! Afra Saraçoğlu’ndan Büyük Hamle

Afra Saraçoğlu, reklam yüzü olduğu markadan kazandığı yüksek ücretle gündeme geldi. Başarılı oyuncu, aldığı 35 milyon liralık kazancı gayrimenkule yatırmaya hazırlanıyor. İstanbul ve Ege bölgesinde ev arayışına giren Saraçoğlu, yatırımını sağlam bir zemine oturtmak istiyor.

Afra Saraçoğlu’ndan Gayrimenkul Yatırımı

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Afra Saraçoğlu, yüzü olduğu giyim markasından 35 milyon TL kazandı. Oyuncunun, bu büyük rakamı harcamak yerine gayrimenkul yatırımı yapma kararı aldığı öğrenildi. Saraçoğlu’nun İstanbul ve Ege’de ev bakmaya başladığı ve bu süreçte gayrimenkul danışmanlarıyla çalıştığı kulislerde konuşuluyor.

Eğitim Planı da Var

Öte yandan, dizi projesi final yapan genç oyuncu Afra Saraçoğlu, kariyerine kısa bir mola verip kendisini geliştirmeyi planlıyor. Bir davet için gittiği Amerika’da, oyunculuk eğitimiyle ilgili araştırmalar yapan Saraçoğlu'nun yaz aylarında ya Avrupa ya da Amerika’da eğitim alması bekleniyor. Eğitim sürecinin ardından gelen senaryoları değerlendirecek.

Benzer Haberler
Astral Seyahate Çıkan Yusuf Güney'den Uzaylı Açıklaması: “Kertenkeleye Benziyorlar!” Astral Seyahate Çıkan Yusuf Güney'den Uzaylı Açıklaması: “Kertenkeleye Benziyorlar!”
Astral Seyahate Çıkan Yusuf Güney'den Uzaylı Açıklaması: “Kertenkeleye Benziyorlar!” Astral Seyahate Çıkan Yusuf Güney'den Uzaylı Açıklaması: “Kertenkeleye Benziyorlar!”
Nilsu Berfin Aktaş’tan Sürpriz İmaj Değişikliği! Nilsu Berfin Aktaş’tan Sürpriz İmaj Değişikliği!
Somer Şef MasterChef'ten Ayrıldı mı? Açıklama Geldi Somer Şef MasterChef'ten Ayrıldı mı? Açıklama Geldi
Ebru Gündeş'in Kızı Alara Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! İşte O Görüntü... Ebru Gündeş'in Kızı Alara Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! İşte O Görüntü...
Çağla Şıkel'den Kahvaltı Tabağına Gelen Eleştirilere Sert Cevap Çağla Şıkel'den Kahvaltı Tabağına Gelen Eleştirilere Sert Cevap
ÇOK OKUNANLAR
Dizi aşkı gerçek oldu! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle 1. yılını kutladı
  • 05-04-2025 17:07

Dizi aşkı gerçek oldu! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle 1. yılını kutladı

Mert Ramazan Demir asker tıraşı oldu!
  • 07-04-2025 13:22

Mert Ramazan Demir asker tıraşı oldu!

Murat Ceylan Aşkını Sosyal Medyada Duyurdu! Bakın Sevgilisi Kim Çıktı?
  • 08-04-2025 10:17

Murat Ceylan Aşkını Sosyal Medyada Duyurdu! Bakın Sevgilisi Kim Çıktı?

Cem Yiğit Üzümoğlu Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
  • 03-04-2025 18:06

Cem Yiğit Üzümoğlu Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Deniz Seki'nin Kardeşi Serkan Seki Ağır Trafik Kazası Geçirdi
  • 09-04-2025 12:42

Deniz Seki'nin Kardeşi Serkan Seki Ağır Trafik Kazası Geçirdi