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AFAD Hak Sahipliği Sonuçları Açıklandı: E-Devlet Başvuru Sonucu Sorgulama Ekranı

023'te meydana gelen doğal afetler sonrası AFAD, hak sahipliği başvuru sonuçlarını duyurdu. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden veya AFAD il müdürlükleri aracılığıyla sonuçlarına ulaşabilirler. AFAD Hak Sahipliği Sonuçları Açıklandı: İşte Başvuru Sonucu Sorgulama Ekranı

AFAD Hak Sahipliği Sonuçları Açıklandı: E-Devlet Başvuru Sonucu Sorgulama Ekranı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-10-2023 16:03

AFAD’dan Vatandaşları İlgilendiren Önemli Duyuru: Hak Sahipliği Sonuçları Açıklandı. AFAD, 2023 yılında yaşanan doğal afetler sebebiyle konut, işyeri ya da ahırları zarar gören vatandaşların hak sahipliği başvuru sonuçlarını e-Devlet ve AFAD il müdürlüklerinden duyurdu. AFAD Hak Sahipliği Sonuçları Açıklandı: İşte Başvuru Sonucu Sorgulama Ekranı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş Depreminin Etkileri

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem neticesinde, birçok bina hasar gördü. Bu doğrultuda, vatandaşların kalıcı konut başvuruları tamamlandı.

Hasarlı Binalar için Hak Sahipliği

Hasarlı bina sahipleri, başvuru sonuçlarına göre belirli haklara sahip olacaklar. Bu haklar, devletin sağladığı olanaklarla sınırlıdır. Bazı başvuruların değerlendirme süreci hâlâ devam ederken, bazılarının sonuçları ise paylaşıldı.

Başvuru Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Başvuru sonuçlarını öğrenmek için başvuru ekranını kullanabilirsiniz. E-Devlet üzerinden sorgulama yapılabilmektedir.

AFAD Hak Sahipliği Nedir ve Nasıl Başvurulur?

Hak Sahipliği Nedir?

7269 sayılı afet kanununa göre; yıkık, acil yıktırılması gereken ya da ağır hasar almış konut, işyeri veya ahırları olan vatandaşlara devlet tarafından sunulan bir haktır. Bu hakla, afetzedelere konut yapımı ya da güçlendirme kredisi verilmektedir. Başvurular için 60 günlük bir süre tanınmıştır.

Başvuru Süreci

AFAD hak sahipliği başvurusu, e-Devlet veya AFAD il müdürlükleri aracılığıyla yapılabilir. Başvuru için şu belgelere ihtiyaç vardır:

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Tapu fotokopisi
  • Afet tespit raporu
  • Banka hesap numarası
  • Var ise kira kontratı

Sonuçların Sorgulanması

Hak sahipliği sonuçlarına e-Devlet'ten erişim sağlamak oldukça kolaydır:

  1. E-Devlet sistemine giriş yapın.
  2. "AFAD Hak Sahipliği Başvuru Sonucu Sorgulama" bölümüne gidin.
  3. Gerekli bilgileri doldurarak sorgulama yapın.
  4. Sonuçlarınızı ekranda görüntüleyin.
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