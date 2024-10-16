Adriana Lima, Victoria's Secret defilesinde geri döndü!

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Victoria's Secret defilesine geri döndü. 2018 yılında emekliye ayrıldıktan sonra ilk kez podyuma çıkan Lima, dün New York'ta düzenlenen defilede göz kamaştırdı.

Lima, defilenin ilk bölümünde kristal süslemeli bir sütyen ve uyumlu iç çamaşırı ile kesik ekose taytı tercih etti. Kıyafetini bir çift kanatla tamamlayan ünlü model, yüksek bir at kuyruğu ve dikkat çeken koyu siyah göz kalemi ile görünümünü tamamladı. Podyumda adeta bir görsel şölen sunan Lima, kameralara öpücükler göndererek hayranlarıyla buluştu.

1999 yılında ilk kez Victoria's Secret Moda Şovu'nda yer alan Lima, 2000 yılında resmen Victoria's Secret Meleği ilan edilmişti. 18 yıllık kariyeri boyunca markanın en önemli figürlerinden biri olan ve üç kez Fantasy Bra modelliği yapan Lima, defilenin geri dönen yıldızları arasında yer aldı.

Adriana Lima'nın dönüşü, moda dünyasında büyük heyecan yaratırken, hayranları tarafından da coşkuyla karşılandı.