Adli Tıp’tan Ayşe Barım İçin Kritik Karar: Hastaneye Sevk Edildi

Ünlü menajer ve ID İletişim’in kurucu ortağı Ayşe Barım, tutukluluk sürecinde sağlık sorunları nedeniyle Adli Tıp Kurumu tarafından “tam teşekküllü hastane”ye sevk edildi. Barım, “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 27 Ocak’ta tutuklanmıştı ve 7 Temmuz’daki duruşmada tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Adli Tıp Kurumu Raporu

Bakırköy başsavcılığı, Barım’ın sağlık durumu hakkında 11 Temmuz’da bir rapor talep etmişti. Bu nedenle Barım, 17 Temmuz’da Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti. Kurum, dün verdiği kararla ünlü menajerin “tam teşekküllü eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesi”ne nakledilmesini uygun gördü.

Adli Tıp Kurumu 11. İhtisas Kurulu’nun 23 Temmuz tarihli raporunda, tutukluluğunun devamı hakkında karar vermeden önce detaylı tetkiklerin yapılması gerektiği vurgulandı. Raporda, iç hastalıkları, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, beyin cerrahisi, radyoloji, gastroenteroloji ve psikiyatri bölümlerinde detaylı incelemeler yapılmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

“Altı Farklı Kalp Rahatsızlığı Var”

Barım’ın avukatı Deniz Ketenci, müvekkilinin sağlık durumuna dikkat çekerek cezaevinde kalmasının ciddi bir risk oluşturduğunu belirtti. Ketenci, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde hazırlanan raporda altı farklı kalp rahatsızlığı tespit edildiğini açıkladı.

Nöroloji bölümünün, Barım’ın iki stenti bulunduğunu, bu stentlerden birinin büyüdüğünü ve acil müdahale edilmezse ölüm riski olduğunu rapor ettiğini aktardı. Ayrıca, kalp pili takılması gerektiği yönünde görüş bildirildi.

“Kalp Nakline Kadar Gidebilir”

Ketenci, “Tanıdığım hekimler, Ayşe’nin rahatsızlığının kalp nakline kadar gidebileceğini söyledi. Cezaevinde dört kez baygınlık geçirdi, bu olaylardan biri tutanağa geçti. Cezaevine gittiğimde bazı anları hatırlamadığını söylüyor” diyerek müvekkilinin sağlık durumunun aciliyetine dikkat çekti.